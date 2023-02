Бейонсе стала обладательницей рекордного числа премий «Грэмми»

Певица Бейонсе побила рекорд по числу премий «Грэмми». В этом году она получила награду в номинации лучший танцевальный/электронный альбом за пластинку Renaissance. И это ее 32-я статуэтка «Грэмми», сообщается на сайте премии.

Обладательницей награды за лучшую песню стала певица Бонни Райт, исполнившая композицию Just Like That. Лучшим альбомом признали пластинку Harry’s House Гарри Стайлза.

Раньше рекордсменом по числу наград «Грэмми» был дирижер Георг Шолти, у него была 31 статуэтка. Бейонсе приблизилась к рекордсмену в 2021 году, когда получила сразу четыре статуэтки.