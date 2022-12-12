Школа программирования Тюменской области открыла запись на 2023 год

В пространстве коллективной работы «Точка кипения» прошел выпускной Школы программирования Тюменской области. Всего за 2022 год школа выпустила более 300 специалистов. Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», обучение в школе бесплатное.

Новых специалистов курсов «Разработка web-сайтов», «Python-программирование для анализа данных», «Основы программирования на платформе "1С: Предприятие 8.3"», «Системное администрирование (базовый уровень)», «Основы веб-дизайна», «Python-программирование» напутствовали представители тюменских ИТ-компаний. Кроме поздравлений от экспертов выпускники получили практические советы по работе в ИТ-сфере и ценную информацию по дальнейшему трудоустройству.

«Мы видим, какой результат приносит совместная работа с ИТ-компаниями по подготовке кадров в Школе программирования. Это существенный вклад в формирование кадрового ИТ-потенциала в регионе, а также в поддержку ИТ-отрасли в целом. Компании нуждаются в новых подготовленных кадрах, которые желают работать и развиваться в цифровой среде на благо себя и региона. Мы со своей стороны готовы расширять направления обучения и создавать новые специализированные классы вместе с партнерами», – отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

ИТ-компании сотрудничают со Школой программирования по принципу совместной подготовки кадров. Запрос на специалистов формируется со стороны компаний. Выпускники школы устраиваются на работу системными администраторами, front-end и back-end разработчиками, аналитиками, разработчиками мобильных приложений, специалистами по кибербезопасности и т. д. На всех программах обучения готовят специалистов, востребованных на рынке труда.

Для желающих получить перспективную профессию в Школе программирования открыта запись на следующий учебный год. С января начнутся курсы: «Python-программирование: начальный уровень», «Программирование на языке С# для платформы NET Core (базовый курс)», «Разработка web-сайтов», «Системное администрирование (базовый уровень)» и «Основы веб-дизайна».