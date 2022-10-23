16+
Логотип Сиапресс
USD  61,1958   EUR  59,8378  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске - пилоты погибли

Военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске

​Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске - пилоты погибли
Видео: mash / vk.com, фото: скрин видео / vk.com

В Иркутске военный самолет Cу-30 упал на двухэтажный дом. По факту падения истребителя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года.

В ведомстве добавили, что самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта. Погибли оба пилота истребителя. Жертв среди населения нет.

По данным регионального ГУ МЧС, самолет Су-30 упал на деревянный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. На площади 200 кв. м произошел пожар.

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — рассказали в ведомстве. Сейчас пожар локализован.

По информации издания «Твой Иркутск», летчики могли задохнуться в полете во время испытаний самолета. «Проходили летные испытания — летали два борта Су-30СМ. Один сел, второй продолжал летать, экипаж 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы – предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб», — пишет издание.

Напомним, в Ейске 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой девятиэтажный дом. Летчики катапультировались, погибли 14 человек.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:49, просмотров: 238, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жители ХМАО восхитились северным сиянием 566
  2. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 529
  3. ​В Сургуте пропал пожилой мужчина 498
  4. В Сургуте попавший в ДТП автомобиль выбросило на «зебру» - пострадали два человека 357
  5. ​Сургут и Ханты-Мансийск лидируют в Югре по заболеваемости ковидом 324
  6. ​Военный самолет упал на двухэтажный дом в Иркутске - пилоты погибли 238
  7. Дед Мороз отправился в путешествие по России на сказочном поезде 215
  8. В Югре случайно обнаружили находящегося в международном розыске убийцу 152
  9. В Сургуте автомобиль сбил женщину с двумя детьми 76
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 5166
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3377
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 2628
  4. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 2129
  5. Экс-мэра Сургута объявили в розыск украинское МВД 2061
  6. Что сейчас делать с недвижимостью продавцам, покупателям и инвесторам 1856
  7. Николай Заболотнев: «Мы сделали из премии «Отец года» настоящий семейный праздник» 1831
  8. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 1799
  9. Администрация Сургута приватизирует еще три объекта 1645
  10. ​СМИ: в Югре не раскрывают информацию о количестве повесток в рамках мобилизации 1482
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 39943
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 20315
  3. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 7965
  4. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6873
  5. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5458
  6. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 5166
  7. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3568
  8. Сейчас начнется 3473
  9. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 3389
  10. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3377

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика