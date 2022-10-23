Военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске

В Иркутске военный самолет Cу-30 упал на двухэтажный дом. По факту падения истребителя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года.

В ведомстве добавили, что самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта. Погибли оба пилота истребителя. Жертв среди населения нет.

По данным регионального ГУ МЧС, самолет Су-30 упал на деревянный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. На площади 200 кв. м произошел пожар.

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — рассказали в ведомстве. Сейчас пожар локализован.

По информации издания «Твой Иркутск», летчики могли задохнуться в полете во время испытаний самолета. «Проходили летные испытания — летали два борта Су-30СМ. Один сел, второй продолжал летать, экипаж 20 минут не выходил на связь. Второй самолет поднялся в воздух и приблизился к самолету, не выходившему на связь. Летчики увидели, что экипаж сидит, свесив головы – предположительно, летчики задохнулись. Когда топливо закончилось, самолет рухнул в районе Ново-Ленино, экипаж погиб», — пишет издание.

Напомним, в Ейске 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой девятиэтажный дом. Летчики катапультировались, погибли 14 человек.