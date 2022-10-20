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В России спрос на кредиты упал на 25%

Среди россиян упал спрос на кредиты на 25%

В России спрос на кредиты упал на 25%
Фото: unsplash.com

В конце сентября и в октябре в России спрос на кредитование среди россиян упал на 10-25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на несколько банков.

«Относительно кредитной активности мы действительно наблюдаем снижение спроса примерно на 20%, что нетипично для этого периода. Обычно с сентября и до конца года, наоборот, количество заявок на кредиты растет», – заявили в Новикомбанке.

Эксперты считают, что снижение потребительских кредитов является логичной реакцией жителей РФ на геополитические события. В таких случаях, люди предпочтут копить свои денежные средства и откладывать крупные покупки.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 124, комментариев: 0
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