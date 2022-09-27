Новый автомобиль скорой помощи поставлен в Ярковскую больницу

Цель федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

В рамках реализации этого важнейшего проекта областная больница № 24 села Ярково получила автомобиль скорой медицинской помощи.

Как утверждает фельдшер с сорокалетним стажем Надежда Александровна Кремнева, такого технически оснащенного автомобиля еще не было в истории медучреждений Ярково. Автомобиль, несомненно, повысит как скорость, так и качество оперативной помощи пациентам.

Автомобиль отличают внушительные размеры и комфорт, начиная от оснащения детским креслом для транспортировки маленьких пациентов и закачивая видеоустановкой в салоне.

Но главное, полное оснащение автомобиля современным медицинским оборудованием. В комплектации четыре укладки для пациентов: общая, реанимационная, детская и акушерская, телекардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, дефибрилятор и многое другое.

Ранее сообщалось, что в областную больницу №15 Нижней Тавды поступили четыре новые машины LADA Largus, две из которых будут перенаправлены Велижанскую участковую больницу и Бухтальскую врачебную амбулаторию. Средства на приобретение транспорта были выделены из федерального бюджета.