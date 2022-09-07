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Анджелина Джоли обвинила Бреда Питта в захвате совместной винодельни

Анджелина Джоли подала иск против Бреда Питта на 250 миллионов долларов

Анджелина Джоли обвинила Бреда Питта в захвате совместной винодельни
кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

В США продолжается судебное разбирательство вокруг французской винодельни, принадлежащей Анджелине Джоли и ее экс-супругу Брэду Питту. Компания актрисы Nouvel потребовала у Питта 250 млн долларов, обвинив его в организации захвата контроля над их общим имуществом. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает Page Six.

По мнению Джоли, бывший муж создал четкий план по «захвату контроля» над винодельней «в отместку за бракоразводный процесс и опеку над их общими детьми», а также чтобы «убедиться, что Джоли не увидит ни цента» из прибыли, что приносит предприятие.

Кроме того, истцы обвиняют Питта в манипуляциях с крупной финансовой долей Джоли в винодельне, чтобы заставить ее подписать документ, запрещающий обнародовать обстоятельства, приведшие к их разводу. Плюс ко всему в иске утверждается, что Питт растратил миллионы долларов на «бесполезные проекты» без согласия совладельца, в том числе на строительство бассейна, который обошелся в 1 млн рублей, пишет РБК.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году, в 2019 году их брак был расторгнут официально. Они до сих пор в судебном порядке решают споры об опеке над детьми и совместно нажитом имуществе. В феврале 2022 года Питт подал в суд на свою экс-супругу, обвинив ее в тайной продаже французской винодельни компании Tenute del Mondo, входящей в Stoli Group российского бизнесмена Юрия Шефлера.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 51, комментариев: 0
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