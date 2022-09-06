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Российский H&M закроется в конце ноября

К концу осени бренд H&M уйдет из России

Российский H&M закроется в конце ноября
Фото: unsplash.com

H&M навсегда уйдет из России 30 ноября. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на работников популярной сети продажи одежды. Известно, что сотрудники магазина получили письмо, в котором говорится, что точки закроют для покупателей в конце ноября, а далее две недели будут вывозить оборудование.

Напомним, что H&M объявила об уходе из России — однако в торговой сети осталось огромное количество непроданного товара. Компания ранее планировала продавать его до тех пор, пока запасы не иссякнут. Также велись поиски для покупателя сети магазинов в стране.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 116, комментариев: 0
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