Свыше 4 тысяч больных коронавирусом госпитализировали за сутки в России

За минувшие сутки в России госпитализировали 4 063 больных коронавирусом. Это в 2,4 раза больше, чем накануне (1 704), обратила внимание «Фонтанка». Увеличилось и число выздоровевших: с 22 281 в воскресенье до 30 869 в понедельник. Выявленных случаев стало меньше (с 33 061 до 30 967), а смертей больше (с 57 до 69).

В Югре в последние дни ежесуточно выявляется свыше 250 новых заболевших ковидом. Инфекцией сейчас, по официальным данным, болеют 3 062 человека. Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражения с начала пандемии достигло 217 675. Выздоровели за весь период 212 055 человек, умерли 2 558 пациентов.