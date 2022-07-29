DHL объявила о прекращении с 1 сентября доставки грузов по России

Транспортная компания DHL с 1 сентября прекратит доставку грузов и документов внутри России, сообщила ее пресс-служба. Это решение в компании объяснили «существенными» техническими проблемами, связанными с работой информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями.

«Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

DHL подчеркнула, что после 1 сентября продолжит доставлять документы и грузы из России за границу. Компания также пообещала, что документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа, дойдут до получателей.

В начале марта DHL остановила прием и доставку посылок в Россию.