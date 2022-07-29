16+
Логотип Сиапресс
USD  60,2031   EUR  61,2171  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

DHL прекратит доставку грузов и документов внутри России

DHL объявила о прекращении с 1 сентября доставки грузов по России

DHL прекратит доставку грузов и документов внутри России
express.dhl.ru

Транспортная компания DHL с 1 сентября прекратит доставку грузов и документов внутри России, сообщила ее пресс-служба. Это решение в компании объяснили «существенными» техническими проблемами, связанными с работой информационных систем и инфраструктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями.

«Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

DHL подчеркнула, что после 1 сентября продолжит доставлять документы и грузы из России за границу. Компания также пообещала, что документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа, дойдут до получателей.

В начале марта DHL остановила прием и доставку посылок в Россию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:50, просмотров: 91, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте ищут мальчика, который не вернулся из игрового клуба // ОРИЕНТИРОВКА 1145
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 852
  3. Полный обзор рынка недвижимости Сургута за полгода 810
  4. Администрация Сургута показала, как будут выглядеть новые заборы 580
  5. ​В Сургуте на взятке попалась бывший зам заведующего детсада 450
  6. В Сургуте начали возводить сквер у Дворца торжеств 336
  7. В ХМАО продолжается стремительный рост заболеваемости ковидом 328
  8. ​Мы в этом живём 324
  9. ​В столице Югры заметили плавающую черепаху // ВИДЕОФАКТ 302
  10. В Югре нашли захоронение, которому полторы тысячи лет 289
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2782
  2. «Хабуровские» – значит Завьяловы 2044
  3. ​В Югре произошел скачок заболеваемости энтеровирусом 1499
  4. ​Сургутский бизнесмен устроил из остановки киоск с арбузами 1425
  5. (Не)Общественная приемка. Почему в нынешнем формате осмотр новых объектов активистами смысла практически не имеет 1401
  6. ​Ниже среднего 1379
  7. ​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей 1371
  8. Девятилетний сургутянин снялся в кино по мотивам произведений Кира Булычева 1360
  9. ​Пришли другим путём 1332
  10. В Нижневартовске мигрант устроил дебош в магазине и негативно высказывался о войсках РФ 1221
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 5756
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 4849
  3. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 3942
  4. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 3804
  5. У кого что болит 3654
  6. Лебединая верность 3647
  7. Кондаковы 3267
  8. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3028
  9. Многоэтажный дом на Комсомольском проспекте сдали в срок 2786
  10. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 2782

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика