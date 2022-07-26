Миллион рублей потратили на полосу препятствий в Нижневартовске

Новую полосу препятствий запустили в Нижневартовске на территории подростково-молодежного клуба «Компас», расположенного на ул. Магистральная, 17А. Это совместный проект администрации города, представителей общественности и депутатов стоимостью миллион рублей, сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

На площадке установлены лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост, лестница и стена с проломами. «Эти элементы полосы препятствий предстоит преодолевать юным вартовчанам, демонстрируя ловкость, силу и смелость», - добавили в пресс-службе.