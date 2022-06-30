Каждый второй инвалид, обратившийся в службы занятости Тюменской области, находит работу

Почти 4 300 людей с ограниченными возможностями трудоустроены в Тюменской области по квоте. За пять месяцев 2022 года нашли работу 58,5 процента обратившихся органы занятости населения инвалидов.

Вопросы занятости граждан с инвалидностью рассматривались на заседании Совета по делам инвалидов под председательством вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

Участники заседания отметили, что основными механизмами обеспечения занятости граждан с инвалидностью являются мероприятия активной политики занятости. Так, временные и дополнительные рабочие места, оплачиваемые общественные работы организуются при содействии службы занятости создаются Граждане с инвалидностью выходят на самозанятость. Кроме того, с 2019 года в арсенале органов службы занятости для инвалидов, нуждающихся в индивидуальном подходе, есть государственная услуга по организации сопровождения занятости.

«Специалисты центра занятости населения не просто предлагают сегодня гражданину с инвалидностью рабочие места, но и оказывают индивидуальную помощь при его трудоустройстве. Создают условия для осуществления трудовой деятельности и ускорения адаптации на рабочем месте. А при необходимости, помогают освоить доступный маршрут передвижения от дома до места работы, и по территории организации до рабочего места. Государственная услуга оказана 239 инвалидам, за 94 гражданами закреплены наставники», - рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.