Росавиация продлила ограничение полетов на юг России в 21-й раз

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов на юге России до 6 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Впервые Росавиация ввела ограничения на полеты на юг России 24 февраля. С тех пор их продлевали 21 раз. Последнее ограничение действовало до 30 июня.

Ранее министр транспорта Валерий Савельев сообщил, что Минтранс и Минобороны обсуждают снятие ограничения на полеты в Крым. Он отметил, что сейчас ограничение на полеты продлевается по две недели, но как только разрешат, авиаперевозки сразу же откроют, пишут «Ведомости».