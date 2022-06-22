Росавиация продлила ограничение полетов в южные аэропорты до 30 июня

Росавиация в 20-й раз продлила ограничение полетов в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центре России. Оно будет действовать до 30 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовано организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация ввела ограничения на полеты 24 февраля и с тех пор неоднократно продлевала их.