СМИ: продажи у российских застройщиков снизились до 99%

Продажи российских застройщиков домов в апреле сократились до 99%, передают «Известия». Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, Казани — на 98%, Волгограде — на 99%, Нижнем Новгороде — на 76%, Тюмени и Севастополе — на 80%, Екатеринбурге — 84%. Наименьший спад наблюдается в столице и Санкт-Петербурге.

Коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко рассказала журналистам издания, что на сокращение продаж повлияли экономический кризис, потеря инвесторов из-за роста ставок по депозитам и увеличение ставок по ипотеке, которую нельзя рефинансировать в случае снижения.