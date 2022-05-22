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В России с апреля спрос на квартиры упал до 99%

СМИ: продажи у российских застройщиков снизились до 99%

В России с апреля спрос на квартиры упал до 99%
Фото: pixabay.com

Продажи российских застройщиков домов в апреле сократились до 99%, передают «Известия». Заметнее всего показатель упал в Кургане — на 97%, Казани — на 98%, Волгограде — на 99%, Нижнем Новгороде — на 76%, Тюмени и Севастополе — на 80%, Екатеринбурге — 84%. Наименьший спад наблюдается в столице и Санкт-Петербурге.

Коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко рассказала журналистам издания, что на сокращение продаж повлияли экономический кризис, потеря инвесторов из-за роста ставок по депозитам и увеличение ставок по ипотеке, которую нельзя рефинансировать в случае снижения.


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Сегодня в 19:19, просмотров: 157, комментариев: 0

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