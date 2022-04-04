ВЦИОМ: только 10% россиян хотели бы скорее перебраться за границу

88% россиян не желают уезжать из страны, поскорее перебраться за границу на постоянное место жительство хотят только 10% жителей России. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет. По оценке социологов, доля желающих уехать за год сократилась на 6 п.п.

«Самый популярный ответ среди граждан о целях отъезда за границу на ПМЖ — улучшение материального положения (29%). Четверть россиян назвали в качестве мотива переезда поиск легкой жизни (24%). Считают, что страну проживания меняют ради будущего своих детей, 17% россиян, связывают эмиграцию с надеждой на получение более высокого уровня социальных гарантий за рубежом 13%», - говорится в сообщении ВЦИОМ.

45% опрошенных выразили мнение, что покинувшие Россию через какое-то время вернутся в страну. Среди тех, кто хотел бы переехать, такого мнения придерживаются 23% опрошенных. 33% россиян считают, что уехавшие за границу скорее не вернутся.