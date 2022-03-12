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​ГАИ начнет проверять всех автомобилстов подряд

Сплошные проверки на дорогах стартуют в нескольких регионах. В Югре — нет

​ГАИ начнет проверять всех автомобилстов подряд
Фото: pixabay.com

Массовые рейды, направленные на борьбу с нарушителями правил дорожного движения, стартуют сразу в нескольких регионах страны, сообщает РБК. Сплошные проверки на дорогах выглядят так: на определенном участке ставят несколько полицейских экипажей, которые останавливают все автомобили, которые двигаются по нему.

В первую очередь ищут тех, кто слега перебрал за рулем, впрочем, внимания удостаивают и других нарушителей.

В ближайшие дни сплошные проверки пройдут в Смоленске, Уфе, Тульской, Нижегородской, Саратовской, Тверской, Кировской, Ивановской областях.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 178, комментариев: 0

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