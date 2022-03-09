Большинство россиян полагаются на официальные источники информации

62% россиян считают, что умеют отличать правдивые новости от фейковых. Для этого они ищут подтверждение информации в официальных источниках, сообщили в своем исследовании Rambler&Co.

«Четверть пользователей заявляют, что у них чутьё на ложь, 8% не проверяют новостную информацию, 5% советуются со своими знакомыми экспертами. По мнению респондентов, главные признаки достоверной новости — это объективность и непредвзятость (59%), ссылки на источники информации (18%), профессиональный и лаконичный язык (10%). Для 7% также важно наличие фотографий и видео с подтверждениями, для 6% — отсутствие эмоциональной окраски», – добавили в пресс-службе.

Главным признаком фейка 49% россиян называют раскрытие одной точки зрения. Кроме того, респонденты обращают внимание на излишнюю эмоциональность, ссылки на неофициальные источники, а также на количество публикаций по теме и просторечия.

Опрос проходил среди посетителей ресурса, охват – 458 525 человек. Среди них 66% мужчины, 34% - женщины.