Юристы России призвали остановить военную операцию России на Украине

Российские юристы, адвокаты, нотариусы, судьи, преподаватели правовых дисциплин, сотрудники правоохранительных и следственных органов, сотрудники органов прокуратуры и судебного аппарата опубликовали открытое письмо, в котором выступили против военной операции России на территории Украины. Как следует из письма, опубликованного на сайте «Эхо Москвы», его авторы считают «инициирование межгосударственного вооруженного конфликта неоправданным».

«Переговоры и дальнейшее выполнение взятых на себя обязательств в рамках достигнутых договорённостей — единственный возможный сценарий цивилизованного соседства двух стран. В противном случае становится невозможным избежать человеческих жертв, но никакая политическая позиция не стоит хотя бы одной человеческой жизни», - говорится в письме.

Юристы подчеркнули, что «нельзя допускать разрешения конфликтов применением силы: кто сильнее, тот и прав», поскольку это бы «привело к насилию на всех уровнях нашего общества», «был бы хаос и разрушения».

«Никто бы не хотел такого в своей стране. С международными отношениями — то же самое и нельзя требовать от поведения своего населения одной модели, а государству — проявлять другую», - подчеркивают авторы письма.

Они обратились к руководству России с призывом «немедленно прекратить военную операцию России на территории Украины и найти способы урегулировать эту ситуацию мирным путем».