Художник Юрий Шеров ‒ о выставке «Очерки провинциальной жизни», героях своих картин и ностальгии

В галерее «Стерх» в Сургуте открылась новая выставка «Очерки провинциальной жизни» художника Юрия Шерова. Его работы посвящены жизни маленьких городов, при этом в картинах есть особая атмосфера, много ностальгии, юмора, а иногда и отсылки к советским мультфильмам и иллюстрациям.

В эфире мы поговорили с художником о том, почему его вдохновляет жизнь провинции, как в картинах появляются элементы советской культуры и мультфильмов, и какие истории скрываются за персонажами и сюжетами работ.

‒ Расскажите, как рождаются такие сюжеты и в чем идея выставки.

‒ Идея выставки ‒ показать разные моменты жизни в небольших городах и населенных пунктах и дать людям понять, что они ничем не отличаются от того, что у них тут происходит: те же самые проблемы, те же мысли у людей, даже одеваются примерно так же. По сути, мы все похожи.

Идеи картин появляются из наблюдений. Иногда это небольшой придуманный рассказ, сюжет, который хочется рассказать другим. Поскольку я не умею писать красивый текст, я изображаю эти истории картинами и оставляю зрителям возможность домысливать продолжение этих сюжетов.

‒ Вы рисуете именно провинцию, маленькие города. Почему не большие?

‒ Мне кажется, все мы в каком-то смысле родом из маленьких городов. Даже большие города когда-то были маленькими. Поэтому это своего рода дань этим местам ‒ мы все приехали оттуда, из небольших городов.

И второе ‒ там как-то уютнее. Мы привыкли не к шуму мегаполиса, а к спокойствию небольших городов. Люди любят приезжать туда на выходные, кто-то к бабушке, к дедушке.

Я думаю, большие города ‒ это больше для дел, бизнеса, каких-то серьезных задач.

‒ То есть маленькие города ‒ для души и отдыха?

‒ Да, для души, для отдыха, для каких-то простых, несерьезных вещей. А большие города ‒ это уже про серьезные дела и мероприятия.

‒ В ваших картинах изображены реальные места и люди или это собирательный образ?

‒ На некоторых работах есть реальные места. Отдаю им должное, потому что они мне интересны: какие-то дома, архитектура, металлоконструкции, те же автобусные остановки.

Это еще связано с городом, где я проживаю. Я стараюсь запечатлеть уходящее, потому что время проходит, что-то меняется, исчезает. Начинаешь об этом думать и давать людям информацию, чтобы они тоже про это подумали, что были же раньше, например, ларьки, киоски, остановки автобусные, которые сейчас стеклянные. На выставке есть несколько реальных мест: некоторых уже не существует, некоторые еще сохранились.

Я, конечно, стараюсь, чтобы картина вся сочинялась с начала и до конца. Хотя иногда что-то из реальности все равно просачивается.

‒ То есть на выставке зрители могут узнать что-то из своего прошлого или настоящего?

‒ Да, работы разного плана. Они создавались в разные периоды ‒ примерно за последние 10-15 лет. За это время были различные вариации. Что-то меняется, улучшается, что-то уходит. Пробуешь и так, и этак, и останавливаешься на чем-то в дальнейшем, своем.

‒ В каком стиле вы работаете? Это примитивизм или что-то другое?

‒ Кто-то называет это «наивным искусством». Для меня удобно говорить «примитивизм», потому что это осознанный уход от реалистической манеры. Не потому, что художник не умеет рисовать реалистично, а потому, что ему во внутреннем понимании проще так самовыражаться, таким творчеством. И да, это примитивное такое вот искусство.

‒ Вы как-то экспериментируете в своих работах?

‒ Нет, экспериментировал я на стадиях поиска. Было несколько лет, когда я ни от чего не зависел и мне удалось попробовать чуть-чуть одно направление, другое, третье. И так я случайно пришел к этому стилю, и начал развивать себя именно в нем.

‒ Сколько времени занимает одна картина?

‒ При хорошем раскладе ‒ сеансов пять, это если небольшая работа. Но по времени сеанс может быть разным: иногда три часа, иногда полдня.

‒ Вы вносите правки во время работы? Как вообще устроен процесс?

‒ С правками, конечно, довольно сложно. Если вы обратили внимание, в работах очень много деталей, и добавить или убавить там, по сути, уже нечего. Когда все пространство заполнено и нет пустых мест, для меня это значит, что картина уже набрала тот объем информации, который должна донести до зрителя.

Если что-то убирать, я просто не вижу в этом смысла. Поэтому, если хочется что-то изменить, мне проще сделать новую работу и по-новому выразиться на ту же тему. Как бы с такой же тематикой, но по-другому что-то решить в ней.

‒ Хотелось поговорить о деталях в ваших картинах. Я заметила, что там очень много людей и историй, и у персонажей есть живость, ощущение реальности. Вы это продумываете заранее? Как это получается? Потому что картину хочется разглядывать долго, и каждый раз находишь что-то новое.

‒ Количество людей для меня удобно, потому что я нашел свой язык, как их изображать. Почему это примитивизм ‒ потому что намного проще нарисовать условного человечка, чем выстраивать реалистическую фигуру. Поэтому их на картине так много.

Не нужно долго искать, как сидит одежда на одной фигуре или на другой ‒ рисуешь так, как сам это понимаешь. Например, рисуешь какую-нибудь полную бабушку и уже представляешь, как на ней сидит кофточка, какого она цвета.

Иногда начинаешь мысленно придумывать историю персонажа: что она, например, учительница или идет из магазина. Получается, что ты как будто разговариваешь со своими сюжетами.

Сюжетов в голове возникает много. Иногда каждый из них мог бы стать отдельной картиной, но они складываются в одну композицию. Потом появляются новые сюжеты и новые картины.

Мне кажется, такие художники ‒ рассказчики ‒ были всегда. Художники всегда хотели не просто показать изображение, а рассказать историю.

В советское время это было сложнее ‒ реализм немного сдерживал такие вещи, поэтому многие художники уходили в иллюстрацию или мультипликацию. А сейчас творчество стало свободнее, и многие вернулись к живописи.

‒ Среди персонажей есть ваши знакомые, реальные люди? Может быть, вы даже изображали себя?

‒ Знакомых там нет. У меня не такой большой круг знакомых, сколько людей на картинах, да и собрать их всех было бы сложно.

Иногда я добавляю персонажа, похожего на себя, но это не прямой автопортрет, а просто похожий образ.

Иногда знакомые узнают себя или кого-то похожего, но это чисто совпадение.

‒ Еще говорят, что источником вашего вдохновения стали советские мультфильмы. Какие именно?

‒ По названиям сложно сказать, но влияние, конечно, есть. У нас сильная советская мультипликация. Мне особенно нравились пластилиновые и кукольные мультфильмы, такие объемные. Я и сам в детстве долго лепил из пластилина. Это было удобно: можно самому сделать фигурки, машинки, ничего не нужно покупать. Наверное, отсюда и любовь к деталям. Я чувствую объем предметов, поэтому стараюсь передать форму и цвет в рисунке.

‒ Есть ли на выставке работа, которая вам особенно дорога?

‒ Если говорить именно об этой выставке, первое, что приходит на ум, ‒ картина «Суперлуние», где мужчина сидит на лавочке с ангелом. Мне кажется, художники, которые сочиняют картины, в каком-то смысле рисуют автопортрет своего внутреннего мира. Они берут это из себя и создают то, что у них внутри.

Этот мужчина ‒ в каком-то смысле мое внутреннее состояние: сидеть спокойно вечером, смотреть на красивую луну теплым летним вечером.

Там лежит собака, кошка, рядом ангел-хранитель угощается тортиком, они сидят и пьют чай на лавочке.

Я тоже сладкоежка, поэтому в этом сюжете есть что-то очень близкое мне.

‒ Раз мы говорим о душевном состоянии, какие эмоции вы хотели бы вызвать у сургутян своей выставкой?

‒ Прежде всего ‒ эмоции добра. Много доброты и теплого настроения. Хочется, чтобы люди улыбались и чувствовали позитив. Да, работы иногда затрагивают серьезные темы, но они не подаются угрожающе. Все картины добрые и светлые, как мультфильмы.

Когда люди смотрят мультфильмы, они ведь думают о хорошем. Вот и здесь хочется того же.

