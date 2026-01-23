16+
​Рена Амрахова: «Откладывание решений становится проблемой, когда это уже не пауза, а избегание»

Интервью с психологом о страхе перемен, тревоге и откладывании важных жизненных выборов

Сменить работу, переехать, закончить отношения или, наоборот, начать новые ‒ иногда мы месяцами понимаем, что перемены нужны, но так и не решаемся на первый шаг. Почему так происходит? Чем опасно постоянное откладывание решений? Как отличить тревогу от осознанной осторожности? На эти и другие вопросы корреспонденту siapress.ru ответила медицинский психолог Сургутской клинической психоневрологической больницы Рена Амрахова.

‒ Почему людям так трудно принимать важные решения, даже когда они понимают, что перемены необходимы?

‒ Ключевую роль в двигателе наших решений играют эмоции. Эмоции оказывают огромное влияние на то, как мы принимаем решения. Они способны затуманить наше суждение, повлиять на наш выбор и даже вызвать внутренние конфликты.

Когда решения принимаются под влиянием сильных эмоций, таких как страх, возбуждение или привязанность, рациональное мышление становится еще более затруднительным.

Колебание и нерешительность вызывают разочарование и бессилие. Это становится серьезным препятствием и ощутимо осложняет жизнь, ведь любая ситуация, предполагающая выбор, оказывается для нас стрессом.

‒ Когда откладывание решений – нормальная защитная реакция, а когда уже тревожный симптом?

‒ Откладывание решения ‒ нормальная реакция, но, когда это временная пауза для обдумывания, а не избегание.

Скрытая тревога часто маскируется под «нормальность» ‒ ответственность, перфекционизм, занятость, контроль. Поэтому ее труднее всего заметить, и именно она сильнее всего истощает. Когда тревогу не называют своим именем, человек живет в постоянном напряжении и считает это частью характера.

Осознание тревоги ‒ не слабость, а первый шаг к тому, чтобы перестать жить на внутреннем автопилоте и начать по-настоящему чувствовать и брать ответственность что-либо решить.

‒ Почему людям психологически легче идти к изменениям маленькими шагами? В каких случаях постепенные изменения действительно работают, а когда они становятся формой самообмана?

‒ С точки зрения психологии, грамотное поэтапное планирование формирует прочные нейронные связи, то есть смещение фокуса на меньшие достижения, шаги снижают уровень тревоги, стресс. Постепенные изменения работают, когда они реальны и ведут к цели, но становятся самообманом, когда «маленькие шаги» ‒ это отговорки или замена реальных действий.

Если вы говорите: «Я начну с завтра, сегодня я не успел» или «Начну с понедельника», при этом не делаете ничего, кроме обещания или неважного действия, то скорее всего это самообман, он может привести к появлению чувства вины, самобичеванию и, как следствие, еще большему стрессу и тревожности.

‒ Часто ли люди приходят в терапию именно с запросом «я не могу решиться»? На примере Сургута.

‒ В рамках нашей деятельности, если пациент обращается с подобным запросом, мы рассматриваем его как симптом заболевания, эмоционального расстройства. Чаще это жалобы, которые являются его следствиями.

В Сургуте люди достаточно целеустремленные, стрессоустойчивые, динамичные, ориентированы на будущее, но да, запрос, связанный с нерешительностью, приходит довольно часто. Наш город ориентирован на нефтегазовый сектор. Решение сменить профессию, поменять город, сферу деятельности, часто означает либо резкое падение дохода, либо необходимость переезда. Это создает высокий «порог решимости». Суровый климат и относительная удаленность от крупных культурных центров могут создавать ощущение «ловушки» и усиливать страх перемен.

Поэтому, запросы, корень которых ‒ нерешительность и страх сделать жизненный выбор, являются одними из частых в кабинетах психологов, психотерапевтов Сургута. Уникальность города лишь накладывает на них специфический отпечаток, связанный с экономикой, климатом и социальной структурой.

‒ С какими страхами пациенты сталкиваются чаще всего: страх ошибки, потери стабильности или ответственности за выбор?

‒ Люди сталкиваются с разными страхами, но чаще это страх потери стабильности и страх ответственности за выбор, которые тесно связаны с тревогой, потерей контроля, боязнью неизвестности, а также социальными страхами, как например, страх ошибки или осуждения в современном обществе, где ценится индивидуальность, но присутствует давление извне.

‒ Есть ли разница в том, как принимают решения люди разных возрастов? Можно ли говорить, что молодые и старшие поколения по-разному относятся к риску и переменам?

‒ Да, существует разница в принятии решений разными поколениями: молодое поколение нашего времени более склонны к риску и инновациям, ценят время, свободу и гибкость, тогда как старшие поколения могут быть более консервативными, опираться на опыт, чувство стабильности. Молодые ценят применимость знаний и быструю обратную связь, а старшие пересматривают приоритеты, где семья уступает место личным возможностям и свободе от страха ошибки.

‒ Что опаснее для психики – принять «неидеальное» решение или вообще ничего не менять?

‒ «Быть или не быть!» ‒ конечно, нужно искать не «идеальное» решение, а адекватное, в первую очередь, потому что попытка найти идеальное решение приводит к откладыванию, тревоге, стрессу. Любое решение имеет плюсы и минусы. Важно принять, что дискомфорт и сложности ‒ это цена развития, а не провал. Бездействие, в проблемной ситуации, гораздо опаснее для психики, чем принятие неидеального, но работающего решения, которое можно скорректировать.


Сегодня в 16:38, просмотров: 131, комментариев: 0
