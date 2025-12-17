Руководитель пилотажной группы «Барсы» в Сургуте ‒ о том, как попал на телешоу «Битва шефов» и зачем звал повара Константина Ивлева в самолет

Сургутский летчик и руководитель пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов стал участником шоу «Битва шефов». В интервью siapress.ru он рассказал, как оказался на проекте, что осталось за кадром и почему предложил судьям шоу полетать на самолете.

‒ Как возникла идея принять участие в этом шоу и сколько времени на это понадобилось?

‒ Я часто прихожу к своей маме ‒ через день, через три. Мы обедаем, разговариваем о жизни: как она себя чувствует, что делала. В общем, провожу с ней время. Бывает, приезжаю с дочкой. Мама по телевизору смотрит разные передачи.

Я заметил, что на ТВ стала часто появляться «Битва шефов» ‒ с Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым. У нее любимый повар ‒ Агзамов, который тортики делает. Я подумал, что надо как-то порадовать маму, потому что она любит готовить. Я тоже, кстати, этим увлекаюсь. С детства смотрел, как она готовит ‒ очень вкусно. Думаю, надо попробовать себя на поприще кулинарии.

И тут мне сначала написал один из менеджеров телеканала «Пятница». Они хотели позвать меня на «Давай поженимся». Я сказал: «С радостью, но я уже женился». Они ответили: «Ладно, тогда подыщем для вас другую интересную передачу». И предложили «Битву шефов».

Я говорю: «Слушайте, я же не профессиональный шеф-повар». Мне отвечают: «Это не страшно. Самое главное ‒ вы ничего не боитесь, вы летчик». Вот так примерно я туда и попал.

Фото: скрин выпуска шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Мне сказали, что для участия нужно записать видео-приглашение для Константина Ивлева. Я спрашиваю: «Что значит видео-приглашение?» Они говорят: «Ну, пригласите его полетать на самолете».

Я сел, поставил свою любимую камеру, с которой обычно записываю видео, взлетел, сделал пару мертвых петель, бочку и начал говорить: «Константин Ивлев, давай приходи в самолет или зови меня на «Битву шефов». Я им это видео отправил. Видимо, ему зашло.

Вообще, вся передача снималась год назад. Я вот недавно посмотрел на себя и подумал: «Вот это лицо, конечно, толстое». Явно повар в нем был. Сейчас я, кстати, очень активно занимаюсь спортом, поэтому сразу видно, как лицо изменилось спустя время. Приятно на себя посмотреть.

‒ Кстати, в передаче, на этапе презентации блюда, вы обратились именно к Ренату Агзамову и сказали, что вы еще полетаете вместе.

‒ Да-да, потому что перед передачей мы стояли, и они оба мне говорили, что боятся летать на самолетах. Я их подкалывал и говорил: «Ребята, если вы живете в этой стране, нужно ничего не бояться». Поэтому полетать ‒ это важная вещь, особенно для Рената Агзамова.

Видео: отрывок выпуска шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

‒ Вы презентовали поварам пасту болоньезе. Ренат тогда пошутил, что, если мама любит передачу, значит, она за вас и приготовила. Если не секрет, вы сами готовили?

‒ Я вам открою большой секрет. Я вообще специалист по приготовлению пасты болоньезе. Раньше готовил ее часто, сейчас уже нет ‒ теперь жую помидорчики и огурчики.

Фото: скрин выпуска шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница»

Ренат Агзамов меня тогда немножко подколол, но я тоже всех подколю. Пасту я купил, потому что опаздывал на передачу. Пришлось купить в одном из известных магазинов.

‒ Когда шли на программу, были мысли о том, как долго сможете продержаться ‒ дойти до финала? Или все-таки хотелось просто поучаствовать, попасть на телевидение, чтобы мама увидела и гордилась?

‒ Да нет, у меня было большое желание, чтобы со мной полетал Константин Ивлев или Ренат Агзамов. Но, видно, они не самые смелые в вопросе полетов. Поэтому летать мы будем только с сургутянами или другими известными людьми. Я, кстати, приглашаю всех, кто хочет полетать.

‒ Сколько времени вы в итоге провели на шоу?

‒ Пять или шесть часов. Там, на самом деле, очень много съемок, а в эфир вставили, может быть, пару минут моего экранного времени. Если проходишь дальше, в другие этапы, то, возможно, экранного времени будет больше. Но в целом мы все находились там долго, можно сильно устать.

‒ Если бы была возможность, вы бы еще пошли на какое-нибудь шоу?

‒ Да, я бы пошел на «Битву экстрасенсов».

‒ В качестве экстрасенса или человека с загадочной историей?

‒ Тут нужно подумать. Оставим это на размышление всем.