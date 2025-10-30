Военный комиссар Югры рассказал, зачем вызывают граждан после смены документов, какие повестки рассылаются в регионе и как проходит осенняя призывная кампания

Сургутянин обратился в редакцию СИА-ПРЕСС с вопросом, действительно ли после смены водительских прав или паспорта могут прислать повестку из военкомата. Как оказалось, подобная практика существует − эту информацию подтвердил в нашем интервью военный комиссар Югры Роман Вуколов. Он рассказал, зачем проводится сверка данных, кто получает повестки, как отличить их назначение и как сейчас организована призывная кампания в Югре.

− Сейчас действительно проводится сверка данных после смены водительских прав или паспорта? С чем это связано?

− Военные комиссариаты вправе вызывать граждан состоящих на воинском учете с помощью повесток по уточнению данных воинского учета, для актуализации сведений о гражданах, состоящих на воинском учете.

− Какова цель таких вызовов – уточнение сведений о гражданах, стоящих на воинском учете, или проведение иных мероприятий?

− Военные комиссариаты обязаны поддерживать в актуальном состоянии сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету. Это необходимо для обеспечения мобилизационной готовности и правильного планирования призывных кампаний.

− Получают ли подобные повестки все, мужчины, недавно обновившие документы, или только те, кто состоит на воинском учете?

− Гражданам состоящим на воинском учете, при необходимости могут направляться повестки для уточнения военно-учетных данных, сверки сведений, полученных из реестра воинского учета, информационных систем и информационных ресурсов, сведений, полученных на основании запросов, проведения мероприятий по медицинскому освидетельствованию и медицинскому обследованию, по профессиональному психологическому отбору граждан, для внесения изменений в документы воинского учета.

− Такие повестки, по словам нашего читателя, не содержат пояснений. Как гражданину отличить приглашение для сверки данных от повестки, связанной с мобилизационными?

− Осенняя призывная кампания проводится с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета». Для оповещения призывников применены электронные повестки.

Военные комиссариаты рассылают два вида повесток – для призывников и для мобилизованных. У них разное содержание и назначение, они утверждены разными постановлениями Правительства Российской Федерации.

Повестка − это документ, в котором в обязательном порядке указывается причина вызова в военный комиссариат.

Для призывников причинами вызова являются:

для уточнения учетных данных гражданина;

для прохождения медицинского освидетельствования;

для прохождения призывной комиссии;

для отправки к месту прохождения военной службы;

для отправки на альтернативную гражданскую службу.

Граждане, состоящие на воинском учете, обязаны явиться в военный комиссариат в указанные в повестке время и место.

Для мобилизованных отдельный вид, повестки. В ней нет много из того, что есть в повестке для призывников. Например, нет отдельной строки с целью вызова.

Повестку для мобилизованных выдают:

гражданам, находящимся в запасе и подлежащим призыву на военную службу по мобилизации;

гражданам, находящимся в запасе и заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

− Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. Какие предварительные итоги можно подвести: сколько человек уже призвано на военную службу по Югре и, в частности, по Сургуту? По каким направлениям и в какие регионы России сейчас чаще всего отправляют югорских новобранцев?

− Мероприятия, связанные с призывом на военную службу, осуществляются в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Этой осенью планируется призвать и направить в войска из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры чуть меньше, чем осенью прошлого года, это связано с тем, что в весенний призыв этого года направлено чуть больше, по сравнению с весной прошлого года.

Призывники, как и ранее направляются для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации воинских частей на территории Российской Федерации от Калининграда до Камчатки.

Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.

Большая часть направится в Сухопутные войска, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения и Военно-морского флота, а также части специального назначения, в том числе и войск национальной гвардии Российской Федерации.