«Сибпромстрой» запускает формат аренды машино-мест с последующим выкупом

Erid: 2SDnjcxKSQr

В Сургуте проблема парковок во дворах давно стала привычной: мест для свободного передвижения транспорта, а иногда и пешеходов, не хватает, автомобили стоят вплотную, а вечером найти свободное парковочное место практически невозможно. На этом фоне все больше жителей начинают искать альтернативу ‒ одной из таких становится паркинг.

Причем сегодня речь идет уже не только о покупке «сразу», а о более гибком и доступном формате. Группа компаний «Сибпромстрой» предлагает аренду машино-места с последующим выкупом ‒ вариант, который позволяет решить проблему парковки без крупных разовых вложений.

Как это работает?

Житель оформляет договор аренды, сразу начинает пользоваться машино-местом и постепенно выплачивает его стоимость.

Сейчас условия аренды с последующим выкупом предусматривают ставку 15% годовых, срок аренды пять лет и остаточный платеж 100 тысяч рублей.

Например, если машино-место стоит 500 тысяч рублей, сумма рассрочки составит 400 тысяч рублей. Ежемесячный платеж в этом случае ‒ 9 516 рублей, а общая сумма выплат за пять лет составит 670 958 рублей с учетом остаточного платежа.

Для машино-места стоимостью 800 тысяч рублей сумма рассрочки составит 700 тысяч рублей. Ежемесячный платеж ‒ 16 653 рубля, а итоговая сумма выплат за пять лет ‒ 1 099 177 рублей.

При этом выкупить машино-место можно и раньше ‒ остаточная стоимость пересчитывается с учетом уже внесенных арендных платежей.

Такой формат фактически сочетает аренду и покупку: ежемесячный платеж сопоставим с обычной арендой, но деньги идут в счет будущей собственности. Это делает приобретение машино-места более доступным и позволяет постепенно перейти от временного решения к собственному парковочному пространству.

Безопасность и комфорт

Отдельный плюс ‒ комфорт и безопасность. Автомобиль в паркинге защищен от осадков и перепадов температуры, не требует длительного прогрева зимой и меньше подвержен риску повреждений. Кроме того, исчезает ежедневная проблема поиска места во дворе ‒ водитель точно знает, где оставит автомобиль.

Не менее важен и городской эффект. В «Сибпромстрое» отмечают, что перенос автомобилей в паркинги помогает разгрузить дворы: освобождаются проезды, появляется больше пространства для пешеходов и детей, снижается количество конфликтов между жителями.

Для Сургута это особенно актуально ‒ во многих районах количество машин уже превышает возможности дворовых территорий.

При этом сами машино-места остаются ограниченным ресурсом. Как показывает практика, наиболее удобные варианты выкупаются быстрее остальных, а выбор со временем сокращается. В итоге формат аренды с последующим выкупом становится понятным и удобным решением для тех, кто хочет перейти от хаотичной парковки во дворе к более комфортному варианту.

Напомним, в начале 2026 года ГК «Сибпромстрой» запустила в Сургуте продажу машино-мест сразу в двух своих жилых комплексах комфорт-класса ‒ «Жемчужина Оби» (на Югорском тракте) и «Смайл» (на улицу Рыбников).

По вопросам приобретения машино-места в собственность звоните в отдел продаж ГК «Сибпромстрой» в Сургуте по телефону: 600-190.

Erid: 2SDnjcxKSQr

Реклама. ИНН 8602219323

ООО "Сибпромстрой-Югория"