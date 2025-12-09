«Сибпромстрой» организовал спортивную встречу в Сургуте

Erid:2SDnjcPk7hh

В пятницу, 5 декабря, в Сургуте стартовала дружеская встреча по волейболу, организованная группой компаний «Сибпромстрой». На площадке собрались команды трех организаций: ПАО «МТС», ООО УК «Система» и ООО ДСК «Сибпромстрой».

Волейбольная встреча стала форматом для общения, движения и командной сплоченности. На площадке играли люди, которые в обычной жизни работают в бизнесе и производстве.

Первыми на площадку вышли команды «МТС» и УК «Система». По итогам двух сетов победу в этом матче одержала команда УК «Система».

Затем состоялась встреча между УК «Система» и ДСК «Сибпромстрой», которая также завершилась победой команды УК «Система» по результатам двух сетов.

В заключительном матче первого дня сыграли «МТС» и ДСК «Сибпромстрой» – здесь сильнее оказалась команда «Сибпромстроя», одержав победу по итогам двух сетов.

По итогам первого дня лидером стала команда УК «Система», однако у «Сибпромстроя» впереди еще возможность отыграться – второй день матчей пройдет 12 декабря.

В каждой команде играли по шесть участников, партии длились до 25 очков. Турнир проходит в дружеском формате, но с настоящей волейбольной страстью – с борьбой за мяч, поддержкой друг друга и живыми эмоциями.

Организационные расходы на проведение встречи – судейство и инвентарь – взяло на себя ООО «Сибпромстрой-Югория».

В ГК «Сибпромстрой» подчеркивают, что главной задачей турнира стало не соперничество, а укрепление связей между компаниями, развитие корпоративного спорта и поддержка командного духа. Второй игровой день обещает быть не менее напряженным – интрига в турнире сохраняется.

