Поздравление главы Сургута Максима Слепова с Днем Великой Победы

Уважаемые сургутяне, поздравляю с Днём Великой Победы!

Склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражений, отдаём дань уважения ветеранам, живым свидетелям тех страшных событий. Низкий поклон вам!

День Великой Победы — символ надежды и веры в лучшее будущее. Задача нашего поколения - сохранить мир и не допустить повторения той трагедии для всего человечества. Сегодня наши бойцы в зоне проведения специальной военной операции отстаивают нашу историческую правду, проявляя героизм и мужество предков на полях сражений. Они защищают русский мир ценой собственной жизни. Победа будет за нами!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть память о подвиге наших предков всегда будет с нами, и пусть их пример вдохновляет нас на добрые поступки.

С Днём Великой Победы!