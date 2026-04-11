Минфин предложил расширить доступ ФНС к информации о переводах между физлицами. Для этого предлагается обязать ЦБ передавать налоговикам информацию о тех поступлениях на счета, карты и кошельки россиян, которые имеют признаки получения дохода. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Разве сейчас налоговая не видит все наши транзакции?

Кажется, что это уже обсуждается много лет и все давно прозрачно. Но не совсем. Пока эффективному контролю препятствует процедура получения доступа к движению по счетам:

Сначала гражданин должен попасть в поле зрения налоговиков. Например, могут привлечь внимание крупные расходы физлиц, за которыми не видно задекларированных доходов.

Далее инспекция может запросить доступ и проверит транзакции.

Физлицо получит запрос, чтобы подтвердить источники своих доходов.

Что может измениться?

Сейчас запросы делаются точечно. Банк России и ФНС должны договориться о критериях, которые позволят инспекции запрашивать выписки физлиц в банках вне рамок проверок. Вероятно, речь идет о системности и ритмичности поступления средств, круге лиц, делающих переводы и суммах.

Минимальная сумма незадекларированных доходов, до достижения которой не будут появляться претензии, как сообщили в ФНС, составит 2,4 млн рублей в год (200 тыс. руб. в среднем в месяц). Т.е. то, что уже может быть незаконным предпринимательством или теневой занятостью.

В последние годы переводы на карту за товары и услуги приняли массовый характер. Репетиторы, няни, частные мастера, арендодатели регулярно получают однотипные переводы от клиентов-физлиц, а также платежи от юрлиц, оформленные как «заем».

Поменяется ли сам механизм взыскания?

Нет, с человека не спишут просто так деньги. ФНС, по мнению экспертов, применит проверенный механизм «побуждения»: гражданина предупредят о перспективе назначения полноценной проверки и потребуют добровольно сдать декларацию и уплатить налоги.

Если же дело дойдет до проверки и налоговая докажет скрытый доход, последствия будут серьезные:

НДФЛ 13-22% в зависимости от суммы;

штрафы от 20% до 40% от неуплаченной суммы;

пени.

Для сравнения, ставка налога на профессиональный доход (НПД) составляет 4% при работе с физлицами и 6% – с организациями.

Стоит ли бояться, если вы получаете много переводов?

Вам вряд ли нужно опасаться, если:

– вы собираете коллегам и друзьям деньги на подарки;

– скидываетесь на обеды в кафе;

– получаете переводы от близких родственников;

– имеете дело с иными бытовыми переводами без признаков экономической выгоды.

Но волонтеры и зоозащитники, а также казначеи «родительских комитетов», старшие по дому – в общем все, кто получает десятки переводов в день, могут ошибочно попасть под алгоритмы. Здесь вам поможет сбор и хранение чеков.

Вывод. Инициатива укладывается в общий курс по обелению экономики. Стоит задача по сокращению теневого сектора. Недавно, кстати, россиянам с «серым» доходом перестали одобрять ипотеку. С другой стороны, какая-то часть расчетов может уйти в наличный оборот. Там бизнес постепенно будут ограничивать за счет проекта введения цифрового рубля.

Оригинал