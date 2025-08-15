Блокировка голосовых звонков в иностранных мессенджерах не относится к реальной борьбе с мошенниками

Продолжается тема с блокировками – на этот раз Роскомнадзор объявил о частичном ограничении голосовых вызовов (VoIP) в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). По заявлению ведомства, ограничения связаны с использованием этих сервисов мошенниками и «отказом соблюдать требования российского законодательства». Блокируются только звонки, тогда как чаты, пересылка файлов и «статусы» остаются доступны.

Интересное и не очень приятное решение. Замечу, мне и моему окружению звонки от мошенников через Telegram ни разу не поступали (если у вас был такой опыт, расскажите в комментариях). А вот по обычному телефону – регулярно: спам, реклама и аферы.

По официальной статистике Центробанка по итогам 2024 года, 45% звонков приходится на телефонное и СМС-мошенничество. Мессенджеры в этом плане значительно отстают.

При этом в Telegram легко ограничить, кто может с тобой связаться. Мне, например, могут звонить только контакты:

На фоне этого всплывают новости: мессенджер MAX за считаные дни нарастил аудиторию, а трафик звонков в нем вырос в шесть раз, об этом пишет Т2. Связано ли это напрямую? Не факт. Тем более, что в соцсетях чаще советуют использовать не MAX, а, например, Google Meet. Как минимум, привычнее и провереннее. Пользователи по-прежнему опасаются, что, учитывая интеграцию с «Госуслугами» и «Сферумом», взлом или мошенничество в национальном мессенджере будут иметь куда более серьезные последствия.

Вот, например, недавно жительнице Курска позвонили через недавно установленный мессенджер (вероятно, MAX) сообщили о посылке. Попросили код из смс – она продиктовала. Затем, по классике, последовала цепочка звонков из различных госучреждений». Итог – 444 тысячи рублей переведены в никуда, а точнее в якобы на «безопасную» ячейку. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Впрочем, в официальной сводке название мессенджера даже не упомянули – назвали его просто «новым».