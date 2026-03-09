Что делать на даче в марте: пошаговый план подготовки к сезону

В марте дачникам необходимо проделать несколько важных подготовительных этапов перед новым сезоном, пропустив которые можно не только не успеть все сделать в конце весны, но и испортить или полностью потерять будущий урожай и даже подвергнуть опасности свое здоровье. Разбираемся, почему начинать работу на участке следует не с огорода и теплиц, а с дома, как правильно обработать деревья после спячки, как бороться с тающим снегом и какие ошибки дачники совершают чаще всего.

На первый взгляд может показаться, что март – не самое подходящее время для дачных работ. Однако, несмотря на то, что заниматься рыхлением грядок и высадкой семян еще рано, есть множество задач, которые погода позволяет сделать уже в этом месяце.

Что можно делать уже в марте для подготовки к новому дачному сезону

Позаботиться о безопасности

В первую очередь при приезде на дачу в марте следует подумать не о тающем снеге, не об огороде, теплицах и растениях, а о собственной безопасности.

«Зимой, особенно в том случае, если вас долго не было на даче, дом атакуют мышевидные грызуны. Они могут делать погрызы, гнезда в постельном белье, забираться в шкафы, везде оставляя свой помет и являясь при этом переносчиками смертельного заболевания – туляремии. Поэтому в марте вместе с собой на дачу обязательно нужно взять дезинфицирующие средства. Хорошо работает гель белизна, который разводят с водой и обрабатывают все поверхности: холодильник, шкафы, кресла, диваны, поручни. Если было оставлено постельное белье, его стирают тем же раствором. Особое внимание стоит уделить кухне: в крупах и муке могут находиться отходы жизнедеятельности мышей. Убирать их рекомендуется только в перчатках и масках, избавляться от испорченных продуктов нужно беспощадно», – предупреждает ведущий инженер, ученый секретарь кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова.

Только после этого дача станет для вас безопасной и можно будет переходить к другим подготовительным работам.

Обработать дупла и трещины

Как только снег подтает, и можно будет пробраться к деревьям на участке – необходимо тщательно обработать все дупла, морозобойные трещины и погрызы животных, образовавшиеся за зиму. Это делают для того, чтобы болезнетворные грибы трутовики не проросли внутри.

«Для обработки трещин нужно взять острый нож и хорошо выскоблить, зачистить все до живой древесины. Бояться этого не нужно, дереву не больно от такой процедуры – чем тщательнее все убрать, тем лучше оно будет себя чувствовать. Потом эти места обрабатывают медным купоросом. Если есть возможность – берут толстую проволоку и туго стягивают ей трещину, захлопывая таким образом ворота для инфекций. И дальше уже можно замазывать садовым варом – он имеет обеззараживающие свойства или глиной, смешанной с порошком серы, – это будет отличная антимикробная замазка», – советует Мария Комбарова.

С дуплами тоже нужно быть осторожными, потому что внутри них развивается свой влажный микроклимат, древесина начинает подгнивать, открывая путь инфекциям.

«Поэтому на дупла ставят пломбы. Ножом также вычищают все до живых тканей и обрабатывают медным купоросом, а потом берут цемент, капают в него немного олифы и добавляют молотой серы – все это легко можно найти в любом садовом магазине. Как только замешана такая пломба, ее сразу же забивают в дупло, ждут 15–20 минут, пока она подсядет, и снова дополняют и заглаживают, чтобы все было полностью закрыто вровень с корой. Такие пломбы живут долго – 5-8 лет и более, но надо помнить о том, что дерево постоянно растет, так что если вы заметили проседание тканей, то нужно ее достать и поставить новую», – делится эксперт.

Особое внимание нужно уделить погрызам, которые на деревьях оставляют животные.

«В месте погрыза выскабливают все до живой ткани и ставят прививку мостиком. Берут от этого же дерева небольшие черенки толщиной в карандаш, зачищают их с одной стороны, внахлест накладывают на место раны и туго приматывают прозрачной пищевой пленкой. Со временем черенки приживляются и получается натуральная природная заплатка», – рассказывает ученая ПНИПУ.

Если не произвести все эти манипуляции, то пораженные деревья погибнут.

Побелить деревья

«Следующим этапом обработки деревьев на участке является побелка. Как только подтаявший снег позволит к ним подобраться, яблони, груши, сливы и вишни нужно будет густо побелить», – говорит Мария Комбарова.

Перед нанесением состава стволы очищают от отставшей коры, мха и лишайников, обрабатывают раны 1-3% раствором медного или 3% раствором железного купороса и дезинфицируют 3% раствором бордоской жидкости. Побелку наносят кистью, валиком или распылителем на ствол от земли до основания крупных скелетных ветвей на высоте примерно 1,5-2метров и частично на боковые ветви – обычно в 2слоя толщиной около 2-3мм, выбирая сухой безветренный день.

«Все думают, что этим мы спасаем растения от вредителей, которые из обнажающейся почвы выползают на деревья. Но на самом деле так мы защищаем их от ожогов. Уже в середине марта выйдет яркое солнце, а снег еще не полностью растает и будет играть роль отражателя, увеличивая интенсивность ультрафиолетовых лучей. Особенно восприимчивы молодые яблони – если их не побелить, можно потерять деревца ценных сортов», – отмечает спикер.

Бороться с тающим снегом

Текущая зима выдалась многоснежной, и это явление имеет масштабный характер. Аномально обильные снегопады наблюдаются одновременно на большей части территории страны – от Камчатки до центральных регионов, устанавливая в ряде областей рекордные показатели. Большие объемы тающего снега весной могут значительно навредить дачному участку и огороду – вызвать затопление, загнивание корней и луковиц, образование ледяной корки, выпревание растений, также он ломает деревья и размывает фундамент и дорожки, поэтому важно грамотно с ним бороться.

«В первую очередь еще до того, как снег станет очень влажным и плотным – примерно в начале – середине марта нужно обтрясти все деревья и кустарники при помощи длинной палки или лопаты. Иначе их ветки сломаются под тяжестью. Но есть культуры, которые, наоборот, любят плотный покров, например, клубника. Излишки снега с участка можно сбрасывать на нее – летом культура ответит нам вспышкой урожая», –рассказывает Мария Комбарова.

В такие многоснежные годы, как этот, рекомендуется складировать снег по периметру участка таким образом, чтобы, если есть естественный уклон, он уходил в коллективную сточную канаву, которую обычно прокладывают перед лицевой частью дачи.

«Также, чтобы легко избавиться от снега на участке, можно присыпать его измельченным углем. Он становится черным, поэтому быстрее тает на ярком весеннем солнце», – предлагает ученая.

Запастись удобрениями и садовыми инструментами

В марте еще нет большого ажиотажа в садоводческих магазинах, многие товары стоят дешевле, чем в разгар сезона, поэтому сейчас самое время запастись предметами первой необходимости для дачи. Прежде всего мы должны позаботиться о наличии двух групп удобрений: минеральных и азотсодержащих.

«В состав первых входят калий, магний, фосфор, кальций, сульфаты, хелатное железо. Они нужны для того, чтобы восполнить дефицит питательных элементов в почве и обеспечить растения всем необходимым для развития. Азотсодержащие удобрения могут быть получены в результате химического синтеза или полностью органическими. Их основная цель – помочь культурам нарастить зеленую массу. К таким препаратам относят куриный помет, навоз, биогумус – сейчас их можно приобрести в виде готового бутылированного раствора. Помимо этого, есть соединения, которые сами по себе питания не несут, но они отлично раскисляют почву, что требуется практически на всей территории России. Это известь, зола и диатомовая мука. Без них от повышенной кислотности почвы у растений будут сгорать корни», – делится Мария Комбарова.

Некоторые дачники на своем участке имеют глинистые или заболоченные почвы. Поэтому они должны обзавестись структуратором – палыми прошлогодними листьями, соломой, водорослями или готовыми брикетами.

Если у вас на участке есть газон, стоит приобрести специальные гранулы, которые рассыпаются в вечернее время перед поливом. Они содержат нужные именно для травы минералы, добавляет эксперт.

Говоря о садовых инструментах, стоит привести в порядок уже имеющийся арсенал – заменить сломавшиеся триммеры, секаторы и лопаты, очистить оставшиеся приборы от ржавчины, а также докупить то, чего не хватало в прошлом сезоне. Например, посадочный конус для лунок, садовый степлер для быстрой подвязки растений и плодосъемник, позволяющий собирать урожай с высоких деревьев без лестницы. Также полезными будут термометр для почвы, чтобы определить оптимальную температуру для посадки, и воздуходувка для быстрой уборки листьев и мусора. А для обработки почвы и садового мусора пригодятся плоскорез Фокина, электротяпка и измельчитель веток.

Дополнительно стоит приобрести укрывной материал, сетку от птиц, различные подвязки и колышки для помидоров, кустодержатели и дуги для парников.

Ошибки, которые дачники совершают чаще всего при подготовке к новому сезону

Делают прорези в укрывном материале

Зачастую дачникам советуют при потеплении воздуха до +5°C прорезать в укрывном материале систему отверстий, чтобы к растению поступал свежий воздух и ему не было слишком жарко.

«Для южных или не очень ветреных регионов такой совет подойдет. А на остальной территории России весной еще дуют сильные ветры, которые могут застудить нежные растения. Поэтому лучше просто постепенно подгибать края укрывного материала снизу от корней», – отвечает Мария Комбарова.

Забывают про снег на теплицах

Многие дачники забывают очищать теплицы от снега в начале марта.

«Но если этого не сделать, то, во-первых, к концу месяца он подтает, станет мокрым и тяжелым. Под его тяжестью может погнуться или сломаться каркас теплицы. А, во-вторых, влажная среда провоцирует активное размножение бактерий и грибков, что пагубно сказывается на будущем урожае», – объясняет ученая.

Слишком рано освобождают деревья от мешковины

Ответственный дачник на зиму обматывает свои яблони и груши мешковиной или старыми капроновыми колготками, чтобы деревья не погрызли хомяки, зайцы и мыши. Не стоит спешить и убирать эту защиту слишком рано.

«Как только начинает припекать солнце, грызуны выходят на поиски наиболее лакомых мест кормления и нападают на яблони. Лучше дождаться конца апреля – начала мая, тогда укрывной материал с низа деревьев можно будет снять. В это время у грызунов появится разнообразная естественная кормовая база и деревья перестанут их так сильно интересовать», – рекомендует Комбарова.

Не проверяют семена на сроки годности, не проводят стратификацию

Не самые ответственные дачники забывают заранее, еще в начале весны проверить имеющиеся в арсенале семена на сроки годности и всхожесть. А ведь, если посадить несколько грядок из таких культур, можно остаться без урожая.

«Поэтому в марте стоит перебрать все свои семена и провести тесты на всхожесть. Для этого разложите 10 штук на влажной салфетке или ватном диске, накройте пленкой и поставьте в теплое место; через несколько дней посчитайте проросшие – их доля от общего числа покажет процент всхожести – хорошим считается 80-90%. Если просроченные семена проросли, их можно использовать, но гарантия обильного урожая будет не такой высокой, как у свежих», – объясняет Мария Комбарова.

В марте самое время заложить семена растений многих культур на стратификацию. Такие растения как мелисса, щавель, колокольчики, флоксы и многие другие перед посевом выдерживают в холодильнике, без этой процедуры большинство культур не взойдут вовсе.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха