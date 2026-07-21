В Югре вырос спрос на работников образования и рабочий персонал

Работодатели Югры в июне стали активнее искать сотрудников. За месяц компании разместили 7,9 тысячи вакансий, что на 11% больше, чем в мае. Такая динамика на три процентных пункта выше средней по России, сообщили в hh.ru.

«В сфере науки, образования было открыто 113 вакансий, что что на 24% больше по сравнению с прошлым месяцем. На втором месте по динамике спроса оказался рабочий персонал, где прирост составил 22% (до 2,4 тыс. вакансий), на третьем − производство, сервисное обслуживание (+18%, до 1,7 тыс. вакансий)», − говорится в сообщении.

Также в десятку сфер с наиболее заметным увеличением спроса вошли сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также юриспруденция. В каждой из них количество вакансий выросло на 18%. В сфере безопасности прирост составил 16%, а в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе, среди домашнего и обслуживающего персонала и в розничной торговле − по 15%.

Как пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, работодатели продолжают активный наем, несмотря на сезон отпусков. Многие компании заранее формируют кадровый резерв, чтобы во второй половине года не столкнуться с нехваткой сотрудников.

«Особенно заметно это в сферах с массовым наймом. При этом растет спрос и на работников образования, что связано с подготовкой к новому учебному году», − отметила Мария Игнатова.

Самые высокие зарплаты среди сфер с заметным ростом спроса предлагают специалистам сельского хозяйства. Медианная сумма в вакансиях составляет 189,6 тысячи рублей. В добывающей отрасли работодатели предлагают в среднем 188,9 тысячи рублей, а в транспортно-логистической сфере − 176,6 тысячи рублей.

Напоминаем, жители Югры этим летом рассчитывают на высокие зарплаты. Самые большие ожидания по доходу в июне зафиксировали у специалистов сельского хозяйства, добычи сырья и транспортно-логистической сферы.