Эксперт рассказал, как продлить жизнь праздничному букету цветов

8 марта миллионы женщин получат букеты, но многие цветы начинают вянуть уже через день. Причина чаще всего не в качестве растений, а в неправильном уходе. Ученый Пермского Политеха объяснил, какие ошибки мы совершаем сразу после покупки, какие цветы нельзя ставить вместе, почему вода и свет играют решающую роль и какие «народные» добавки действительно работают.

Первые минуты решают все

Самые серьезные ошибки совершаются сразу после того, как букет попадает в квартиру. Резкий перепад температур становится для растений сильным стрессом и нарушает движение влаги по стеблю.

Кроме того, цветы быстро гибнут из-за неправильной обрезки, листьев, оставленных в воде, и неподходящей температуры жидкости. Дополнительный вред наносят сквозняки, прямые солнечные лучи, соседство с батареями и даже фрукты на столе.

Все эти факторы работают вместе: если игнорировать хотя бы один, остальные меры по уходу теряют смысл.

Кого нельзя ставить вместе

В букетах есть настоящие «эгоисты» – растения, которые угнетают соседей.

«Причина такой несовместимости кроется в аллелопатии – способности растений выделять в окружающую среду, в том числе в воду, химические вещества, которые могут угнетать или, наоборот, стимулировать развитие соседей. В замкнутом объеме вазы концентрация этих соединений быстро нарастает, поэтому процесс становится особенно заметным», – объясняет ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

К самым агрессивным цветам относятся:

розы – выделяют вещества, токсичные для других растений;

гвоздики и лилии – предпочитают одиночество;

нарциссы – выделяют слизистый сок, который закупоривает сосуды соседей;

ландыши и молочаи – ускоряют увядание других цветов.

Розы разных сортов тоже несовместимы: например, чайные быстро погибают рядом с темно-красными.

«Некоторые цветы лучше вообще не ставить в общую вазу – они категорически не переносят соседей. Душистый горошек, гвоздики, желтая примула, резеда, орхидеи, левкой и ландыши дольше сохраняются в полном одиночестве. Лилия агрессивно влияет на маргаритки, маки и васильки, заставляя их увядать в разы быстрее, поэтому лучше разделить их, если они в одном букете. А веточки облепихи с ягодами, добавленные в букет для красоты, на самом деле ускоряют гибель любых цветов, оказавшихся с ними в одной вазе», – добавил Фаустов.

Однако встречаются и полезные сочетания. Например, веточка туи или кипарисовика продлевает жизнь тюльпанам, а душистый ясменник усиливает аромат ландышей.

Отдельную опасность представляют фрукты: яблоки, бананы и груши выделяют этилен – газ, ускоряющий старение цветов.

Почему букету нужен «отдых» после улицы

«Когда мы приносим букет с мороза в теплую квартиру или ставим его в ледяную воду, в сосудистой системе стебля образуются микроскопические воздушные пробки. Они блокируют поступление влаги к бутону, и цветок начинает вянуть, даже если вода в вазе идеально чистая», – поясняет эксперт.

Чтобы этого избежать, цветам нужно дать «отдохнуть» около часа в упаковке в прохладном месте.

Полезно и ночное охлаждение: при температуре 10-15 градусов растения медленнее теряют влагу и экономят ресурсы. Но тропические виды – орхидеи, антуриумы, каллы – не переносят температуру ниже 15 градусов.

Какая вода продлит жизнь букету

Качество воды напрямую влияет на то, сколько простоит букет.

Лучше всего подходит мягкая вода:

талая,

дождевая,

фильтрованная,

отстоянная.

Жесткая вода содержит избыток минералов, которые засоряют сосуды стеблей.

Температура воды тоже важна:

прохладная (18-20 °C) – замедляет старение большинства цветов;

теплая (30-35 °C) – помогает «оживить» плотные стебли роз, сирени и хризантем;

ледяная – подходит для тюльпанов, нарциссов и других весенних первоцветов;

теплая – необходима герберам.

Работают ли «народные» добавки

Некоторые домашние средства действительно помогают сохранить свежесть цветов.

Разным растениям подходят разные добавки:

тюльпанам – несколько капель уксуса;

лилиям – немного спирта для дезинфекции;

розам и хризантемам – сахар с аспирином.

Эффективен и активированный уголь. Он работает как природный фильтр, очищая воду от органики и бактерий.

«Добавляя пару таблеток в вазу, он начинает работать как фильтр: связывает органические соединения, которые выделяют растения, и продукты жизнедеятельности бактерий, не давая им накапливаться в воде. В итоге вода дольше остается чистой, а сосуды стебля не забиваются. Кроме того, он препятствует размножению гнилостных микроорганизмов, которые закупоривают сосуды стебля. По сути, он продлевает чистоту воды и замедляет процессы, ведущие к увяданию», – отмечает Никита Фаустов.

На литр воды достаточно одной-двух таблеток.

Также можно использовать перекись водорода. А вот нашатырный спирт применять рискованно: он может повредить растения. Более предсказуемый вариант – специальные флористические консерванты.

Свет тоже старит цветы

Срезанные цветы продолжают реагировать на освещение. Яркий свет и солнце усиливают испарение влаги, что приводит к обезвоживанию.

Лучшее место для букета – с рассеянным светом, вдали от батарей и прямых лучей. Светодиодные лампы безопаснее ламп накаливания, но любой свет ускоряет обмен веществ у растений.

Когда цветы срезают – имеет значение

В течение суток содержание влаги в стеблях меняется.

Лучшее время срезки – утро и вечер. Днем, особенно в жару, растения уже испытывают дефицит влаги, поэтому быстрее увядают.

Покупателям сложно узнать, когда цветы срезали, но утренние партии обычно считаются более стойкими.

Как ухаживать за цветами во флористической губке

Композиции во флористической губке требуют другого подхода. Главное правило – губка должна оставаться влажной. Ее ежедневно проливают водой комнатной температуры, направляя струю строго на основание.

Листья можно опрыскивать, но вода на лепестках вызывает пятна и гниль.

Цветы нельзя вынимать из губки – это повреждает стебли и ускоряет увядание.

«Самое важное, что нужно запомнить: цветы – не просто украшение, а живые организмы, которые продолжают дышать, питаться и реагировать на окружающую среду даже после срезки. Поэтому любой уход должен быть направлен на поддержание двух ключевых процессов – бесперебойного поступления воды и защиты от бактерий. Если помнить об этом, то цветочная композиция будет радовать намного дольше», – резюмировал специалист.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха