Как правильно отмечать каждый день Масленицы, с чем подавать блины и чем разнообразить меню перед Великим постом

В 2026 году Масленичная неделя стартует в понедельник, 16 февраля, и продлится до воскресенья, 22 февраля. Праздник отмечают за семь недель до Пасхи, поэтому дата ежегодно меняется. После Масленицы начинается Великий пост.

Масленица уходит корнями в языческие времена и символизирует проводы зимы и встречу весны. Главный символ праздника – блины, круглые и румяные, как солнце. Считалось, что чем богаче стол и чем больше блинов испечет хозяйка, тем удачнее будет год. Более подробно о традициях – рассказали эксперты Роскачества.

Семь дней – семь смыслов

Каждый день Масленичной недели имеет свое название и традиции.

Понедельник – «Встреча». Начало праздника. Пекли первые блины и планировали визиты.

Вторник – «Заигрыши». День молодежи. Знакомства, смотрины, сватовство.

Среда – «Лакомка». Теща приглашала зятя на блины. Считалось, что чем вкуснее угощение, тем удачнее будет год.

Четверг – «Разгуляй». Самый шумный день – гулянья, хороводы, вывоз чучела Масленицы.

Пятница – «Тещины вечерки». Теперь зять принимал тещу у себя.

Суббота – «Золовкины посиделки». Молодая невестка приглашала родных мужа.

Воскресенье – «Прощеное воскресенье». Сжигали чучело зимы, просили друг у друга прощения и готовились к посту.

Кстати, единого объяснения происхождения названия праздника нет. Одна из версий связывает его с маслом – весной на Руси начинали телиться коровы, молочные продукты появлялись в изобилии, и масло становилось символом достатка. Кроме того, обязательным атрибутом праздника стал круглый блин – олицетворение солнца. У Масленицы есть и другое название – Комоедица – в честь первого блина, который всегда «получается комом».

Что приготовить кроме блинов

Ранее мы поделились шестью вкуснейшими рецептами блинов на Масленицу – в обзоре siapress.ru. Помимо них, можно приготовить и другие традиционные блюда, например, из теста, рыбы и творога.

оладьи из кабачков, тыквы или яблок;

запеченные яблоки;

пироги и расстегаи;

вареники;

рыбные блюда.

Например, расстегай с лососем готовят из слоеного теста с начинкой из семги, творога, зелени и яиц. Такое блюдо может стать центральным украшением праздничного стола.

Приметы на Масленицу

Как и многие народные праздники, у Масленица есть свои приметы:

Количество испеченных золотистых блинов предсказывало, сколько солнечных дней будет в году. Однако излишек мог привести к жаре и засухе.

Первый блин считался знаковым: если он получался тонким и ажурным, год обещал быть легким и удачным, а если толстым и плотным – предстояло много трудиться.

Резать блины ножом считалось плохой приметой – это могло накликать беду.

Сосульки на крышах в масленичную неделю предвещали богатый урожай и успешные начинания.

Пасмурная и дождливая погода перед Масленицей сулила обильный урожай грибов весной.

Встреча с подвыпившим мужчиной во время Масленицы для девушки означала, что скоро она встретит суженого.

Если блин прилип к сковороде, то в ближайшее время свадьбы можно не ждать.

Масленица в мире

Праздник весны отмечают не только в России.