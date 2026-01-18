Ученая назвала главные ошибки при крещенских купаниях

Ежегодно на Крещение тысячи людей подвергают себя экстремальному испытанию, окунаясь в ледяную прорубь. Для неподготовленного организма это погружение – сильнейший стресс, вызывающий мгновенный спазм сосудов и опасный скачок артериального давления. По данным Роспотребнадзора, в первые сутки после купаний в больницах увеличивается число пациентов с инфарктами и инсультами. Разовое погружение не только не закаливает организм, но и грозит обострением хронических болезней. Эксперт Пермского Политеха рассказывает, что нужно сделать, чтобы эта традиция не обернулась трагедией.

Крещенские купания, ставшие модным зимним ритуалом, для неопытного человека представляют серьезную опасность. Резкое окунание в ледяную воду создает экстремальную нагрузку на организм, что может привести к головокружению. Поэтому очень важно сначала оценить свое здоровье.

«Купание в проруби категорически противопоказано ряду лиц из-за высокого риска осложнений. Абсолютный запрет касается всех, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхо-лёгочной систем, имеет проблемы с почками, щитовидной железой, артериальным давлением, а также поражения мозговых или коронарных сосудов. В список противопоказаний для погружения в ледяную воду входят диабет, туберкулёз, аллергия на холод, любые воспалительные процессы – ОРВИ и грипп, болезни желудочно-кишечного тракта, эпилепсия и психические расстройства. Для беременных, детей до трех лет, чей растущий организм испытывает сильный гормональный стресс, и людей с симптомами простуды подобное купание несёт дополнительную опасность», – объясняет профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

Однако даже при хорошем самочувствии эти состояния создают риск спазма сосудов, гипертонического криза, приступа удушья, отёка лёгких, бронхита, пневмонии или обострения хронических болезней. Если человек, не практикующий регулярное закаливание, или лицо старше 50 лет всё же приняли решение окунуться в проруби, им в обязательном порядке необходимо предварительно проконсультироваться с врачом-терапевтом.

По словам ученой ПНИПУ, для тех, кто не является опытным «моржом», подготовку к разовому купанию необходимо начинать заблаговременно. Организм не успеет адаптироваться к экстремальному холоду в день события, что неизбежно приведёт к переохлаждению. Идеально, если адаптация к холоду займёт несколько недель и будет включать в себя два ключевых этапа. Начинать стоит не с ледяной, а с теплой воды комнатной температуры, постепенно понижая градус.

«Следующим этапом идет обливание водой температурой 26-28°C в ванне. После этого оно переносится на улицу, продолжая постепенное снижение градуса. Закаливание снижает чувствительность человека к холоду и, следовательно, уменьшает риск простудных заболеваний. Только после подготовительных процедур можно переходить к купанию в проруби. Иначе окунание в ледяную воду спровоцирует проблемы с органами дыхания – бронхит, пневмонию, а также спазм гортани, приступ удушья и отек легких», – дополняет ученая.

Важно также грамотно подойти к питанию в день купания. За 2-3 часа до погружения необходимо хорошо перекусить, сделав выбор в пользу блюд, богатых медленными углеводами и полезными жирами, например, порция гречневой или овсяной каши, или небольшой кусочек сала. Такая пища даст телу необходимый запас долгосрочной энергии для поддержания терморегуляции.

«Стоит избегать плотной еды непосредственно перед окунанием, чтобы не перегружать желудок и не отвлекать кровоток на пищеварение. Категорически нельзя употреблять алкоголь, который создаёт ложное ощущение тепла, но на деле ведёт к ускоренной потере тепла и переохлаждению, а также тяжёлую, жирную пищу, например жареное мясо, котлеты, фастфуд и майонезные салаты, поскольку они требуют много энергии для долгого переваривания, отвлекая кровоток от важных процессов терморегуляции и вызывая чувство тяжести. Следует избегать и продуктов, вызывающих газообразование и вздутие: всех видов бобовых, например фасоли, гороха, чечевицы, капусты, редиса, редьки, свежей дрожжевой выпечки, газированных напитков и кофе, чтобы не испытывать дополнительный дискомфорт при холодовом стрессе», – комментирует Лариса Волкова.

Эксперт ПНИПУ дополняет, для купания на Крещение следует выбирать только специально оборудованные и огражденные проруби, где дежурят спасатели и медики. Как правило, такие купели организуют на открытых участках водоемов с чистым дном. Согласно предписаниям МЧС, глубина не должна превышать 1,2-1,8 метра. Место для окунания огорожено по периметру, а в ночное время освещено. Водоем должен быть оборудован специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками к прорубям, а также пунктами обогрева и переодевания.

«Непосредственно перед погружением необходимо хорошо разогреть кожные покровы, для чего следует побыть на воздухе, растереться или выполнить лёгкую разминку, пробежку, избегая переутомления. Раздеваться нужно постепенно, снимая обувь в последнюю очередь, тело можно предварительно намазать жирным кремом или маслом для дополнительной защиты. К проруби следует подходить медленно и внимательно по специальной дорожке в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви – подойдут ботинки или шерстяные носки. Это поможет предотвратить потерю чувствительности ног. Специальные резиновые тапочки дополнительно защищают стопы от острых камней и реагентов. Перед спуском важно убедиться в устойчивости лестницы», – объясняет ученая ПНИПУ.

Как указывает Лариса Волкова, оказавшись перед прорубью, необходимо действовать решительно, чтобы не утратить настрой. Входить в воду следует после глубокого вдоха и задержки дыхания – это помогает преодолеть первоначальный спазм сосудов и ощущение нехватки воздуха. Достигнув глубины по шею, нужно быстро окунуться и выдохнуть. Крайне важно избегать ныряния с головой, прыжков и смачивания головы, поскольку это многократно увеличивает потерю тепла и риск рефлекторного сужения сосудов мозга и холодового шока. Находиться в воде необходимо неподвижно, без плавания. Безопасное время для первого раза составляет не более 10-15 секунд, что достаточно для троекратного окунания. Общее время пребывания в проруби не должно превышать одной минуты, чтобы не допустить истощения тепловых ресурсов организма и общего переохлаждения. Важно понимать, что уже через 5-10 минут в ледяной воде наступает опасное переохлаждение из-за истощения ресурсов организма.

«Сразу после выхода, нельзя задерживаться и держаться руками за обледеневшие поручни. Для опоры можно использовать сухое полотенце, горсть снега или зачерпнуть воду в ладони. Необходимо быстро и энергично подняться, встать на коврик, тщательно растереться махровым полотенцем и переодеться в сухую одежду. Обувь должна быть без шнурков и сложных застёжек – идеально подходят валенки, которые позволяют быстро обуться. Выбирайте одежду из натуральных тканей. Для безопасного согревания необходимо выпить заранее подготовленный горячий напиток – бульон, сладкий чай, морс, компот, какао или горячий шоколад с добавлением мёда, имбиря, цедры, лимона или шиповника для последующего согревания. Категорически недопустим приём алкоголя как до, так и после купания, поскольку он вызывает ложное ощущение тепла, резко расширяет сосуды, что приводит к быстрой потере собственного тепла организма и даёт опасную дополнительную нагрузку на сердце. Также недопустимы резкий разогрев в сауне или бане, провоцирующий перепады давления, и употребление кофе, оказывающее дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему», – объясняет эксперт.

Она также напоминает, что нормальными кратковременными реакциями считаются озноб, дрожь и учащённое дыхание. Однако если после купания наблюдается сильная, не проходящая дрожь, затруднённое дыхание, головокружение, боль в груди, голове или сердце, одышка, посинение кожи — это признаки чрезмерного стресса для организма, переохлаждения или сосудистого спазма, требующие немедленного обращения за медицинской помощью.

Материал предоставила пресс-служба Пермского Политеха