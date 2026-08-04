Разбираемся, почему торговые центры теряют посетителей и есть ли будущее у сургутских ТЦ

Торговые центры в России продолжают терять посетителей. За семь лет их посещаемость снизилась на 27%, а покупатели все чаще выбирают маркетплейсы, магазины у дома и сервисы доставки. Тенденцию подтверждают и в Сургуте: в администрации города признают, что посетителей в ТЦ стало меньше, однако считают ситуацию закономерной и не видят в ней угрозы для рынка. Почему россияне все реже ходят в торговые центры, как маркетплейсы изменили покупательские привычки и что ждет ТЦ в ближайшие годы − разбираемся вместе с экспертами.

Почему торговые центры теряют посетителей по всей России

Большинство экспертов сходятся во мнении, что нынешнее снижение посещаемости − не временное явление, а долгосрочный тренд. При этом речь идет не о кризисе торговой недвижимости, а о смене модели потребления.

Так, за последние годы изменилась сама роль торговых центров, считает региональный представитель Российского совета торговых центров, основателя девелоперской компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

«Мы наблюдаем более глубокую трансформацию потребительского поведения. Изменились не только каналы продаж, но и сама роль торгового центра в жизни человека. Падение трафика на 27% по сравнению с 2019 годом, это системный тренд, который вряд ли полностью развернется назад. Более того, говорить о необратимом упадке торговых центров тоже неправильно. Скорее, заканчивается эпоха, когда ТЦ был главным местом для совершения покупок. Сегодня он должен конкурировать не только с соседними объектами, но и с маркетплейсами, сервисами доставки и цифровыми платформами», − сообщил он СИА-ПРЕСС.

По его словам, сравнение с 2019 годом при этом показательно показывает изменение потребительских привычек. Пандемия стала лишь точкой ускорения: после нее изменились логистика, ожидания покупателей и сама модель розничной торговли.

«Это последний год, когда рынок функционировал по прежней модели. Сегодня мы сравниваем не последствия пандемии, а две разные эпохи потребления. За это время изменились ожидания покупателей, логистика, цифровые сервисы и сама экономика розничной торговли. При этом снижение посещаемости не означает, что россияне перестали ходить в торговые центры. Изменились цели визита. Если раньше человек приезжал за покупками и проводил в ТЦ несколько часов, то сегодня многие приезжают за конкретной услугой, встречей, рестораном, кинотеатром или семейным досугом. Время пребывания становится короче, а количество спонтанных покупок снижается. Особенно заметно это проявляется в сегменте одежды и обуви. Именно эта категория одной из первых перешла в онлайн», − указал эксперт.

Специалисты подчеркивают, что особенно заметным падение посещения ТЦ стало после пандемии COVID-19, затем добавились и другие факторы, связанные с изменением рынка, покупательского поведения и формата потребления.

«Подобные процессы происходили и в США. Еще на заре 2000-х началось волнообразное закрытие моллов по всей стране. Это привело к тому, что большое количество заброшенных торговых центров годами стоят без арендаторов. Свое влияние оказали экономические кризисы и изменение модели поведения покупателей: людям надоели огромные комплексы, которые сложно и неудобно посещать, а также целый ряд других обстоятельств. То же самое происходит и в России на фоне активного развития маркетплейсов. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, спад трафика ощущается слабее, чем в региональных столицах, но это лишь вопрос времени», − добавил партнер международной группы Minale Tattersfield в России, генеральный директор ООО «А энд А» Алексей Гончаренко.

К тому же, по мнению экспертов, за время ограничений люди привыкли к доставке и пунктам выдачи, а после снятия ограничений новая привычка сохранилась.

«Потребительские привычки изменились: если раньше торговый центр был основным местом для покупки одежды, обуви и техники, то сегодня эти категории все чаще приобретают онлайн с доставкой домой. Пандемия лишь ускорила этот процесс, а после нее новая модель потребления закрепилась. Люди продолжают приходить в торговые центры, но уже не за покупками одежды или техники, а ради кафе и ресторанов, развлечений, спорта, бытовых услуг или продуктового магазина. Поэтому владельцы ТЦ развивают фуд-зоны, семейный досуг и сервисные форматы – это помогает удерживать посетителей в торговом центре дольше», − рассказала заместитель генерального директора по торговым центрам УК «Аструм Недвижимость» Гузель Гумерова.

Она также обратила внимание, что спрос смещается с гигантских моллов к локальным торговым центрам у дома.

«Покупатели все реже готовы специально ехать через весь город ради покупок или услуг. Вместо этого они либо заказывают товары онлайн, либо выбирают объекты рядом с домом, где можно купить продукты, позаниматься спортом или посидеть в кафе», − добавила эксперт.

Нас ждет массовое закрытие ТЦ?

Массового закрытия торговых центров эксперты не ждут. Однако часть объектов придется перестраивать или использовать по-другому.

«Если говорить о рисках массового закрытия торговых центров в России, то речь скорее не о закрытии, а о массовом перепрофилировании. Форматы будут меняться, и это естественный экономический процесс: все ненужное уходит, а жизнеспособные модели остаются. Если концепция объекта не соответствует запросам рынка, то никакой ремонт или косметическое обновление ситуацию не спасут», − считает партнер международной группы Minale Tattersfield в России, генеральный директор ООО «А энд А» Алексей Гончаренко.

Наиболее устойчивыми останутся современные торговые центры с удачным расположением, понятной концепцией и стабильным потоком посетителей. В зоне риска − морально устаревшие объекты с большим количеством свободных площадей и слабым набором арендаторов.

«Крупные моллы перестроятся под новые форматы. Районные ТЦ еще более устойчивы, но среди них высока доля морально устаревших. Текущие рыночные тенденции указывают на то, что до 2028 года многие такие объекты пройдут через реконцепцию: их будут адаптировать под склады, общественно-деловые или развлекательные центры. Часть зданий, утративших коммерческий потенциал, будет снесена», − прогнозирует заместитель генерального директора по торговым центрам УК «Аструм Недвижимость» Гузель Гумерова.

Вместе с тем, как подчеркивают специалисты, возможные новые функции торговых центров будут зависеть от расположения и потребностей района. Часть объектов может превратиться в офисные пространства, медицинские или образовательные центры, склады, развлекательные площадки или проекты смешанного использования.

«Не все торговые центры смогут пройти эту трансформацию. Наибольшие риски возникают у морально устаревших объектов с неудачной локацией, слабой концепцией и высоким уровнем вакантности. Часть таких объектов действительно будет перепрофилироваться под офисные пространства, медицинские кластеры, образовательные центры, логистические функции или проекты смешанного использования. Это естественный процесс обновления рынка», − отмечает региональный представитель РСТЦ Евгений Бурденюк.

Эксперты указывают, что в будущем ТЦ должен стать местом, куда можно прийти не только за покупками, но и провести время.

«Он должен стать многофункциональным пространством, куда человек приходит встретиться с друзьями, поесть, поработать в коворкинге, сходить на тренировку, привести себя в порядок, забрать интернет-заказ, отвести ребенка на занятия или посетить мероприятие. Торговые центры должны давать то, что невозможно получить онлайн», − добавила Гузель Гумерова.

Иными словами, магазины останутся, но перестанут быть единственной причиной для визита.

«Современный торговый центр постепенно превращается в многофункциональное городское пространство, где покупки становятся лишь одной из составляющих общего опыта, − дополнил Евгений Бурденюк. − Выиграют те торговые центры, которые перестанут конкурировать с маркетплейсами за продажи товаров и начнут конкурировать за время, эмоции и качество городской среды».

Сургутянам больше не интересны ТЦ?

В администрации Сургута подтвердили, что посещаемость торговых центров действительно снизилась. Среди причин называют развитие маркетплейсов, изменение потребительского поведения, рост популярности магазинов у дома, сервисов доставки и сезон отпусков.

При этом в администрации не считают ситуацию критичной: рынок, по мнению чиновников, сам регулирует спрос и предложение, а в ближайшие годы в городе могут появиться новые торговые объекты. Об этом в ответе на запрос СИА-ПРЕСС сообщила заместитель главы Сургута Ирина Пустовая.

«Администрация города Сургута не располагает точными данными о посещаемости торговых центров. Это связано с тем, что торговые и торгово‑развлекательные центры – коммерческие организации, не подведомственные муниципалитету и не обязаны раскрывать данные сведения. Согласно общей информации, полученной в рамках взаимодействия с представителями торговых центров, в последнее время наблюдается снижение количества посетителей», − отметила она.

Сегодня в городе работают 82 торговых и торгово-развлекательных центра общей площадью более 412 тысяч квадратных метров, а обеспеченность торговыми объектами превышает норматив на 19%.

Более того, строительство новых коммерческих площадей планируют продолжить. Сейчас для этих целей уже предоставлены пять земельных участков, еще на одном объекте на улице Щепеткина действует разрешение на строительство до ноября 2026 года. Кроме того, свободные коммерческие помещения имеются в новых жилых комплексах, в том числе в ЖК «Столица».

Вместе с тем за последние два года в Сургуте на продажу были выставлены несколько крупных ТЦ. Так, в 2025 году стало известно, что турецкая компания Renaissance Development продает сургутский торгово-развлекательный центр «Аура». Вместе с ним компания выставила на продажу одноименный объект в Ярославле.

Уже в 2026 году на продажу выставили торговый центр «Восход» на улице Энтузиастов. Объект вместе с земельным участком оценили в 170 млн рублей. Как ранее объяснял СИА-ПРЕСС эксперт по коммерческой недвижимости компании «Этажи» в Сургуте Илья Горбуза, владельцы переехали в другой город и планировали вкладывать средства в недвижимость уже там.

Также на рынке появился торговый центр «Северный» на проспекте Ленина. Его стоимость оценили в 450 млн рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте бесплатных объявлений. Общая площадь «Северного» составляет 3 700 квадратных метров. Здание было построено в 1980-е годы и имеет 40-летнюю историю.

Еще одним крупным объектом, выставленным на продажу в 2026 году, стал торговый центр Green Лайт. Его оценили в 350 млн рублей. Предложение также разместили на сайте бесплатных объявлений. Один из бенефициаров ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук в разговоре с URA.RU пояснил, что продажа Green Лайт не связана с отказом компании от успешного объекта, а вписывается в ее обычную бизнес-модель.

Отметим, что на фоне роста онлайн-торговли в Сургуте активно развиваются пункты выдачи интернет-заказов. Сегодня они появились практически во всех районах муниципалитета: по данным сервиса 2ГИС, в города работают более 500 пунктов выдачи Ozon и Wildberries.

При этом сами торговые центры также меняют подход и стараются привлекать посетителей не только магазинами. Помимо привычных отделов с одеждой и продуктами, в сургутских ТЦ работают спортивно-развлекательный клуб, фитнес-центр, боулинг, тир, авиатренажер, лазертаг, парк развлечений и кинотеатры. Также в торговых центрах размещают востребованные городские сервисы − например, офисы МФЦ.

Напоминаем, почти половина российских компаний с оборотом до 20 млн рублей работает без прибыли, а, по оценке Торгово-промышленной палаты, в первом квартале в такой ситуации оказались уже 65% предприятий. Бизнесмены сталкиваются с падением спроса, дорогими кредитами, ростом налоговой нагрузки и неопределенностью, из-за которой все чаще думают не о развитии, а о том, как сохранить свое дело. Как эта ситуация отражается на Сургуте и Югре, мы обсудили с депутатом Думы города, председателем совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимиром Болотовым.