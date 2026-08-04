Новые дорожки и веломаршрут появятся около Ботанического сада в Сургуте

В районе Ботанического сада в парке «За Саймой» в Сургуте продолжаются работы по благоустройству. Сейчас специалисты заменяют старое покрытие и готовят основание для новой тротуарной плитки. В этом году в парке обновят три участка, включая территории 3.1 и 3.2, рассказал СИА-ПРЕСС заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков.

«В настоящий момент мы выполняем работы по замене покрытия. Мы предусматриваем новую современную плитку. В составе работ у нас предусмотрен тротуар и велодорожка», — рассказал спикер.

Новая дорожная сеть будет разделена для пешеходов и велосипедистов. Для этого используют плитку разных цветов: серую ‒ для пешеходных зон, красную ‒ для велодорожек.

При благоустройстве решили максимально сохранить природную территорию. Работы проводят в границах уже существующих дорожек, чтобы не затрагивать деревья и лесной массив.

«В рамках наших контрактов деревья не вырубались и не подрезались, мы идем по существующим тропинкам, чтобы не наносить ущерб экосистеме», ‒ отметил представитель УКС.

Сейчас подрядчик снимает старое бетонное и асфальтобетонное покрытие, выравнивает основание и готовит участки под укладку плитки.

В этом году в парке планируют сделать около двух километров велодорожек. Для сравнения, в прошлом году в рамках работ уже обустроили 2,6 километра таких маршрутов.

Представитель подрядной организации Кирилл Максименко сообщил редакции, что работы идут по графику: «Готовится основание для монтажа тротуарной плитки. Смонтировано уже 3 000 метров бордюрного камня, подготовлено более 4 500 квадратных метров под монтаж тротуарной плитки».

По проекту подрядчик создаст дорожно-тропиночную сеть с разделением на пешеходную и велосипедную части протяженностью около 750 метров. Площадь укладки плитки составит около семи тысяч квадратных метров.

Благоустройство территории в парке «За Саймой» проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с привлечением средств федерального, окружного и городского бюджетов. Стоимость по контракту ‒ около 46-47 млн рублей. Завершить работы планируют до конца строительного сезона.