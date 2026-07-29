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Возрождение Бардаковки, Саймы и Кривули — масштабнейшая задача, справившись с которой, власти города войдут в историю

​Бардаковка снова станет судоходной рекой? Что хотят сделать власти Сургута

Возрождение Бардаковки, Саймы и Кривули — масштабнейшая задача, справившись с которой, власти города войдут в историю
Фото ugraeparchia.ru

В Сургуте хотят вернуть Бардаковке статус полноценной городской реки, очистить ее русло и берега, а затем превратить территорию в привлекательное общественное пространство. Но для этого потребуются не отдельные субботники и совещания, а многолетняя работа с землей, собственниками, истоками и всей гидрологической системой города.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, какой была Бардаковка еще несколько десятилетий назад, почему вместе с ней необходимо спасать Сайму, что мешает очистить берега от коммерческих объектов и как проект малых рек может сделать Сургут по-настоящему уникальным городом.

Дмитрий Щеглов: Сургут хочет вернуть себе Бардаковку. Такое заявление сделал глава Максим Слепов в ходе пресс-конференции в Сквере журналиста. Он сказал о том, что раньше Бардаковка была не просто ручейком, который мы сейчас можем наблюдать, а полноценной, чуть ли не судоходной рекой, по которой перевозились грузы по городу. И сейчас, в принципе, можно каким-то образом этот статус вернуть. Нужно ее почистить, почистить берег, навести порядок, каким-то образом благоустроить, и тогда это вновь будет та городская территория, которая привлекает и жителей, и внимание, и досуг, и так далее. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем. Идея восхитительная, мы об этом говорили очень много лет. И слава богу, что хотя бы на уровне обсуждения проблемы тема спасения Бардаковки звучит сегодня из уст главы города. Это очень высокий уровень для данной темы. Никто из чиновников не выносил в публичное пространство проблему Бардаковки, и я бы сюда прибавил Сайму.

Я добавлю, что Сайма тоже была судоходной рекой. Конечно, не круизные лайнеры плавали, но тем не менее маленькие рыбацкие катера были. Все детство мы с моим лучшим школьным дружком Серегой Жевной бегали с Саймы на Бардаковку, и это было, конечно, незабываемое детство.

Трудно представить, что сегодня на Бардаковке плывет маленький кораблик. А представьте, это было. Это было, это было всего 40 лет назад. И вода была в Сайме питьевая. И все жители этой части старого Сургута пользовались водой как питьевой. Почитайте Ивана Захарова, очень рекомендую.

Итак, если город создает в рамках своей внутренней политики такое направление, не административное, а идейное, с условным названием «Бардаковка», еще раз, я бы слово «Сайма» сюда добавил, можно назвать «Малые реки Сургута», там та же Кривуля, это про то пока, то это будет одно из прекраснейших начинаний за последние многие-многие годы нашей городской власти.

Работа на самом деле колоссальная. Если с Саймой чуть полегче, потому что Сайма не утыкана частными объектами на своих берегах, там есть немного частного сектора, но юридически с ним понятно, как разводиться, в хорошем смысле. То Бардаковку... С Бардаковкой чиновники за 35 лет просто старались ее угробить, как только можно. И юридически, и физически. Бардаковка подлежит очищению во всех смыслах.

Я, кстати говоря, настаиваю на произношении «Бардаковка», как, в общем-то, старожилы все, с кем я общался за многие годы своей творческой работы, тоже настаивают. Потому что по архивным документам правильно — Бардаковка. Но у нас городские архивариусы где-то вычитали слово «Бардыковка», якобы князя звали Бардык. Но его звали на самом деле Бардак. И чиновникам слово «Бардак» не нравится в силу созвучности со словом, означающим страшный беспорядок.

Д.Щ.: Но сейчас там бардак как раз устроили.

Т.С.: Да. Вы боялись-боялись, вот оно и произошло. И Бардаковку надо, конечно, очищать во всех смыслах. Потому что юридически, как выселить эти все шиномонтажки, магазины, эти какие-то лакокраски... Это целая у нас уже автомобильная панель пошла между улицей Республики и, собственно, руслом Бардаковки.

Я не представляю, это очень тяжелая задача. Но это надо расселять, выселять, убирать. Я слышал, что глава города ведет переговоры с некоторыми из предпринимателей на предмет участия в этих работах рекреационных. Это неплохо, это хорошо, но объекты-то остаются. Вы понимаете? А Бардаковка должна иметь набережную, Бардаковка должна иметь вид.

Вторая часть — это ее очистка, прочистка. Выскрести надо русло до его какого-то геологического, исторического уровня.

А третья часть — наполнение водой. Значит, надо чистить все истоки. Это где-то в микрорайоне НГДУ все начинается, за Дворцом искусств «Нефтяник». Живы ли эти истоки, не живы? Чем сегодня питается Бардаковка, непонятно.

В общем, это большая работа: интеллектуальная, юридическая, административная, гидрологическая, геологическая, градостроительная. Это такая гигантская работа, гигантская. К ней надо, безусловно, присовокуплять работу по спасению Саймы. В Сайме то же самое происходит: замыты или уничтожены истоки. Она сегодня является фактически прудом, в который вода попадает через дамбу с Оби. А всегда Сайма наполнялась природными источниками. На этот счет много рассуждал Владимир Алексеевич Браташов, бывший замглавы по коммуналке сургутской администрации.

В общем, заявление темы — это прекрасно. Понимают ли городские руководители, что вопрос не закроется несколькими совещаниями и, возможно, даже привлечением одного-двух предпринимателей, которые и так уже изгадили Бардаковку? В качестве компенсации, для каких-то очистительных работ. Понимают ли они, что речь идет о колоссальном проекте на годы вперед? И этот проект надо заказывать крупным научно-исследовательским, видимо, проектным институтам, которые занимаются водой, гидрологией в нашей стране.

Вот если мы пойдем по этому пути, я хочу сказать: Максим Слепов войдет в историю. Если он действительно очистит Бардаковку, сделает ее настоящей рекой. Если ему удастся вернуть Сайму к жизни. То это будет прекраснейший проект, который к тому же сделает наконец Сургут по-настоящему уникальным городом.

Городов, где столько воды внутри просто городского пространства, не очень много. Есть города, которые стоят на берегу большой реки — Нижневартовск. Вот он стоит на берегу Оби прямо. Красиво, все замечательно. Только одна река. Есть города, которые стоят на берегу, не знаю, Волги. А так, чтобы в центре города, прямо в ядре, была река с тремя рукавами, как Сайма, да тут же еще весь город обрамляет вторая река, да еще несколько проток великой реки, да еще сама великая река — это уникальная ситуация. И это можно сделать фундаментальным проектом развития городского общественного пространства, то есть тем, что так интересно сегодня главе города Сургута и всем горожанам, кстати говоря.

Д.Щ.: Да. Что ж, дорогие друзья, пожалуйста, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, если вам нравится, интересно, что мы обсуждаем. И расшифровку читайте на siapress.ru, ссылка в описании. До новых встреч, через неделю вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 443, комментариев: 0
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