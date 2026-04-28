В Сургуте снова взялись за ЖД вокзал: теперь еще и с автовокзалом

В истории с сургутским железнодорожным вокзалом неожиданно появились новые подвижки: стройка, которая давно стояла, вроде бы снова оживает. Более того, теперь власти и РЖД говорят уже не только о ЖД вокзале, но и об автовокзале в составе единого комплекса.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему идея транспортного хаба для Сургута сама по себе выглядит правильной, кто несет ответственность за снос старого вокзала и последующую остановку стройки, почему тема автовокзала не была заложена в проект с самого начала, и можно ли после всех этих провалов все-таки получить современный и удобный транспортный узел.

Дмитрий Щеглов: Внезапные подвижки случились в истории с сургутским ЖД вокзалом. Мы уже говорили о том, что стройка эта завершилась на 20%, встала, стояла, никуда не двигалась, и вот нам говорят о том, что рабочие вновь вышли на площадку, и там будет не только ЖД вокзал, но еще и автовокзал. И якобы вся эта задержка, все эти паузы были вызваны тем, что нужно было немножко перепроектировать весь этот комплекс зданий. Обсудим эту историю. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега, журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Мы говорили, что где-то примерно 2029-2030 год, в лучшем случае, будет достроено это несчастное наше здание, которое снесли пару лет назад. Сейчас там стоит такая будка, которая заменяет собой прежний вокзал. И вот теперь Руслан Кухарук, губернатор, и представители РЖД, и депутатов туда запустили — и все рассказывали о том, что все, там все договоренности пересобраны и процесс пошел, так что сургутяне вокзал все-таки получат, да не просто ЖД, но еще и авто. Как тебе развитие этой истории?

Т.С.: Прекрасно. Для нашего многостраничного романа трагедийного — более чем. Ясно, что транспортные кластеры, хабы — это хорошая вещь. И вообще современная транспортная логистика уже и не строит отдельно железнодорожного вокзала в мегаполисе. К нему стараются привязать как можно больше ключевых городских маршрутов общественного транспорта, пересадочные станции, автовокзалы. Где-то это соединяется с аэропортами, с речными вокзалами. И мы на эту тему говорим и пишем очень много лет.

Очевидно же, что центр агломерации с населением в миллион человек, то есть город Сургут, должен иметь очень удобную развитую систему общественного транспорта. И ее нужно соединять, комбинировать не только из городского транспорта, но и присоединять к уже междугородным пассажирским перевозкам, каковым в Сургуте является железнодорожный узел.

Мы все говорим: Сургут, Сургут, Сургут, Сургут. Хорошо. А есть Пойковский, есть Нефтеюганск. Вот Нефтеюганск — очень крупный город, у которого в свое время был отобран аэропорт. А тот аэропорт худо-бедно Нефтеюганск, у которого нет железнодорожного сообщения, соединял с большой землей, соединял с городами Югры. Аэропорта нет. Значит, как место для проживания он сразу потерял в своей комфортности, в своем удобстве, в своем конкурентном преимуществе перед другими городами. Возьмем Ханты-Мансийск, до которого так никто и не дотянул никакого железнодорожного транспорта, ссылаясь на то, что по болотам, по долине Оби это делать очень трудно.

Но мировые технологии строительства железных дорог, автомобильных дорог, в общем-то, опровергают данный подход. Не является ни малейшей проблемой проложить там ту же железную дорогу до Хантов и дальше, кстати говоря, до западных границ Югры, может уйти там в Свердловскую область, и таким образом соединить от Томской области до Свердловской через север железнодорожным транспортом крупнейшие населенные пункты. А они у нас прямо все идут по одной струне выстроились: от томского Стрежевого и пошли: Нижневартовск, Мегион, чуть севернее Лангепас, Сургут, Нефтеюганск, Ханты, запад Югры. Логичное же решение, но три десятка лет просто к нему никто не подступает.

И вот мы вдруг заговорили о создании транспортного хаба на базе сургутского железнодорожного вокзала. Это все прекрасно. Безусловно, сургутский пассажиропоток требует такого хаба давным-давно. Более того, он, я имею в виду хаб, нужен не только в этой точке, но и в противоположной, если по карте Сургута смотреть. То есть если район ЖД — это запад Сургута, то в восточном районе, который тоже обеспечен железнодорожными связями, там в основном это, правда, грузовые тупики, туда вот, район ГРЭС, туда, на Черный Мыс, район речного вокзала, разрушенного, кстати же, — все это идет. И мы же как-то говорили, что возле сургутского речного вокзала, который, хочется надеяться, тоже однажды воскреснет из пепла, будет построен аналогичный хаб, куда заходит железнодорожная ветка.

И тогда уже можно говорить о каких-то электричках. То есть о пригородных поездах, которые вокруг Большого Сургута ходят, задевая Нефтеюганск, если бы там была железная дорога, и дальше по Нижневартовску идет. Как минимум по Сургуту можно было бы сделать три-четыре железнодорожные станции. Нормальная совершенно вещь для местных электричек. Тогда город обзаводится надежным, беспробочным, более экономичным с точки зрения эксплуатационных расходов местным железнодорожным транспортом.

То есть если в Сургуте 500 тысяч населения, то говорить о том, чтобы обвязать его каким-то видом железной дороги... Обвязывать даже не надо, просто немножко реконструировать пути, тупики, разъезды. И сделать, построить два-три железнодорожных вокзала, не таких крупных, как главный центральный железнодорожный вокзал разрушенный. Это элементарно какие-то павильоны. Просто павильон. Размером с небольшой магазин. А в этом деле Сургут очень здорово преуспел, в строительстве небольших магазинов.

И вот представьте себе, что помимо центрального железнодорожного вокзала, где есть и автовокзал, подобная же, не подобная же, а какая-то станция, перехватывающий транспортный такой хаб, состоящий из железной дороги, автомобильного транспорта, ну и если говорить о речвокзале — и водного транспорта, есть там в восточной зоне. Было бы, конечно, шикарно, чтобы и в сургутском аэропорту присутствовала железнодорожная остановка. Представьте, насколько это круто.

Д.Щ.: Какие-то или шаттлы запускать, или дотянуть ветку.

Т.С.: Собственно, создание транспортных хабов — это в современном проектировании мегаполисов одно из главных направлений деятельности местных властей. Вот этим должен заниматься городской департамент коммунального хозяйства, транспорта, вот это все. Архитектуры, естественно. И по большому счету надо говорить не о том, чтобы несчастный железнодорожный вокзал, который варвары разрушили, а теперь спасают свою репутацию тем, что придумывают там дополнение и развитие проекта в виде его комбинации с автовокзалом.

Надо говорить о том, что мы обязаны за какую-то обозримую перспективу Сургут как центр агломерации обеспечить двумя-тремя подобными хабами. Вот железнодорожный центральный вокзал — это поезд плюс автобус. Аэропорт — это воздушный транспорт плюс автобус плюс поезд. Речвокзал — это, соответственно, вода, автобус, железнодорожный транспорт. Если бы такое получилось сделать, Сургут был бы очень привлекательным городом с транспортной точки зрения и удобства.

Представьте, вы с восточного района на западный попадаете где-нибудь с остановкой там или до аэропорта попадаете где-нибудь с остановкой еще там по пути. Какие-нибудь там, я не знаю, улица Мира, еще что-то, Профсоюзов — где там можно это все проложить. И все это у вас занимает 20 минут. Это прекрасно, правда? А если еще пускать через вот эти варианты какие-то поезда, соединяющие тот же Сургут с Нижневартовском, или поезд, я не знаю, существует он или нет, Нижневартовск-Тюмень, например, — здорово.

Это так. Это общие мечты. Мечты, мечты. А вопрос у меня очень простой. А когда эти чудесные люди из Российских железных дорог, при попустительстве властей Югры тогдашних и при полном равнодушии сургутских властей тогдашних, приняли свое зверское решение снести сургутский железнодорожный вокзал и на его месте строить какое-то новое здание, они тогда что — не имели в своем проекте темы комбинации с автовокзалом?

Д.Щ.: Мне кажется, они не имели... Они тогда не имели в проекте даже строительства надземного перехода человеческого, чтобы люди могли на вторые-третьи пути попадать.

Т.С.: Соответственно, вот мы сейчас видим... Прекрасно. Вот у меня первый вопрос: а как это так опять возникла тема модернизации железнодорожного вокзала путем присоединения к нему автовокзала? То есть это ход правильный, вопросов нет. Но он очевидный настолько с первого шага во всей этой бурной деятельности, что возникает вопрос... Чтобы не скатываться в обсценную лексику: люди какого уровня компетенции вообще к этим процессам были причастны? Вот кто они? Какие они там заканчивали учебные заведения? Какие они проходили курсы повышения квалификации? Мне кажется, что РЖД как корпорация прогоняет свой топ-менеджмент через всякие постоянные повышения квалификации.

А какие люди на уровне нашего региона эту тему курировали как местная власть? Потому что РЖД без согласования с местными региональными властями подобных вещей не делает. Как минимум все равно должны быть какие-то консультации, разговоры. Не может РЖД прийти в Сургут, в крупнейший город Югры, и просто снести здание своего вокзала, каким бы оно там красивым или уродливым ни было. Просто невозможно, оно так не работает.

Идут постоянные диалоги. И в какой-то части эти диалоги носят вполне себе административный характер, то бишь из этих действий следует некая ответственность. Вот кто-то должен ведь понести ответственность за то, что тот вокзал вместо косметической реконструкции и создания необходимых дополнений к нему в виде безбарьерной среды, переходов на пути, безбарьерных... Кто-то же должен понести ответственность за то, что они просто взяли, снесли прекрасное здание? И после этого ничего не предпринимают. Кто-то же должен из чиновников понести ответственность за то, что он даже не пикнул, чтобы остановить этот варварский шаг? А теперь почему просто так возникает тема автовокзала, и почему ее не было на том первом этапе, когда сургутский вокзал снесли? Вот какие вопросы возникают.

И когда ты пытаешься найти какую-то причину этих действий, то ты понимаешь, что, безусловно, никогда никакого транспортного хаба в сургутском речвокзале не будет. Естественно, никакого там железнодорожного вокзала или станции в сургутском аэропорту не будет. Просто мы понимаем, что интеллектуально это еще более непосильная задача для участников данного процесса, чем элементарная реконструкция сургутского ЖД вокзала, который на самом-то деле просто требовал три вещи: качество привокзальной площади — раз, безбарьерную среду на своей территории внутри — два, и доступ к перронам также безбарьерный — три. Больше ничего не требовалось. Его и надо еще было помыть шваброй и заменить там...

Д.Щ.: Подсветить.

Т.С.: Подсветить. Вот все, что надо было сделать. И вот эти самые люди теперь будут строить нам железнодорожный вокзал вместе с автовокзалом. Посмотрим, посмотрим, как это получится. Хочется только надеяться на то, что у Руслана Кухарука этот проект пойдет в зачет как осуществленный при его губернаторстве.

Д.Щ.: Шанс есть, ему еще сколько там, еще три, кажется, года этого его первого срока осталось.

