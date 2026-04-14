В галерее «Стерх» в Сургуте представили около 40 работ о северных городах, шахтах и непростой повседневности людей

В галерее «Стерх» в Сургуте открылась выставка «А я живу в столице» художницы Ольги Давыдовой. В экспозиции − около 40 работ, посвященных теме суровой повседневности. Это северные города, труд под землей и жизнь людей, которая часто остается вне внимания.

Оказалось, чтобы представить это «суровое, непростое, сильное» проживание, Ольга Давыдова много ездит по стране − от Мурманска до Кузбасса, от Прибалтики до Салехарда.

Один из самых заметных циклов на выставке − серия «Шахта». Она появилась после поездки в Хакасию, где Давыдова спустилась в шахту по добыче железной руды на глубину 785 метров. В этих работах она показывает труд шахтеров и их быт.

Поверхность картин здесь становится отдельным элементом − темная, фактурная наждачка передает ощущение замкнутого пространства. Получается почти осязаемый мрак, блеск которого завлекает внутрь сюжета.

«Сразу запоминаются впечатления, что поразило, и мысленно я себе это проговариваю. Если не успеваю сделать зарисовки ‒ фотографирую. Но я не рисую в лоб, как есть на фото, все равно делаю отбор, перерабатываю и ищу художественное решение», − поделилась художница о процессе создания работ.

Персонажи ее картин − реальные люди, которых она встречает в поездках. При этом сами изображения не привязаны к конкретным именам или историям.

Стиль художницы сформировался еще во время учебы. Изначально она ориентировалась на классическую живопись, однако позже выбрала монументальное направление.

«В начале своего творческого пути, в процессе обучения, я стремилась стать живописцем, как Суриков или Пластов. На них равнялась. Но потом в Суриковском институте с третьего курса произошло разделение по мастерским: кто-то идет в станковую, кто-то в театральную, а кто-то в монументальную. Я для себя выбрала монументальную. Мне показалось это интересным. Там нас учили рисовать не только картины, но и фрески, мозаики, работать с цветными цементами. В процессе обучения и после окончания института я поняла, что монументальная деятельность повлияла на мои картины. Так я отдалилась от Сурикова и Пластова», − пояснила она.

Ольга Давыдова подчеркивает, что не выделяет среди работ одну главную или «особенную»: «Все по-своему дороги, так как я над ними долго работаю, тщательно разрабатываю композицию, выстраиваю геометрию, много сомневаюсь и стараюсь, чтобы каждая работа была чем-то ценна. У меня не было проходных картин, при работе с которыми я думаю: «Более-менее сойдет и ладно». Если уж я села и нашла время поработать над картиной, то делаю как следует. Поэтому каждая картина мне дорога и любима».

По ее мнению, важна не столько тема, сколько то, как она раскрыта. «Может быть такое, что художник выбрал какую-нибудь злободневную тему, но сделал ее неинтересно − и зритель пройдет мимо. А бывает и наоборот», − отметила она.

Выставка «А живу в столице» будет работать в галерее «Стерх» до 17 мая.