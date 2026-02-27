Почему вокруг жилой застройки НТЦ в Сургуте больше вопросов, чем ответов

В Сургуте обсуждают обращение федерального застройщика «Самолет» за поддержкой в размере 50 млрд рублей и отказ правительства в помощи. На фоне этого особое внимание приковано к будущей застройке территории НТЦ — одной из ключевых площадок города.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, как финансовое положение девелопера может повлиять на реализацию проекта, почему участок был передан без конкурса, что на самом деле скрывается за формулировками «комфорт» и «бизнес-класс», и способен ли НТЦ стать архитектурным прорывом для Сургута и всей Югры.

Дмитрий Щеглов: Сургут с большой увлеченностью наблюдает за тем, как федеральный застройщик «Самолет» обратился в правительство Российской Федерации за помощью в 50 млрд рублей. Интерес этот абсолютно не праздный, потому что «Самолет» должен застраивать одну из важнейших территорий, одну из перспективных территорий в Сургуте — это территория НТЦ, Научно-технического центра. Там, где планируется построить определенное количество жилья, как декларирует «Самолет», комфорт и бизнес-класса.

Тем не менее никакой помощи правительство России «Самолету» оказывать не стало, сказали: «Хотите — пойдите сходите куда-нибудь в банки, переаккредитуйтесь и работайте над своими объектами, зарабатывайте деньги». Обсудим, что это значит для Сургута и какие перспективы. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Мы, конечно, вряд ли предполагали бы, что «Самолет» находится прямо в предбанкротном состоянии, вроде не настолько слабая компания. Все-таки есть такое понятие «too big to fail» — это о том, что слишком большой, чтобы ему дали просто взять и рухнуть. Обычно государства спасают такие большие компании, если они попадают действительно в какие-то большие проблемы. Тем не менее «Самолет» все еще не вышел на строительную площадку в Сургуте, хотя уже какое-то время как есть все разрешения на строительство, и обещания существуют о развитии территории сургутского НТЦ с точки зрения жилья. Как ты расцениваешь всю эту ситуацию с запросом помощи «Самолетом»? И, соответственно, с тем, что правительство ничем ему помогать особо пока не планирует.

Т.С.: Это как раз опровергает твои слова о том, что большому не дадут рухнуть. Правительство и сказало: «Каким бы ты большим ни был, давай разбирайся со своей экономикой самостоятельно». Тут надо понимать, что действительно «Самолет» своим обращением в правительство создал не очень приятный для федерального правительства прецедент. И если бы «Самолету» дали какие-то преференции, публичные как минимум — мы не знаем, о каких возможных непубличных преференциях может еще идти речь, — то в правительство выстроилась бы очередь из всех оставшихся федеральных и региональных крупных и не очень крупных застройщиков.

Поскольку ситуация со строительным девелопментом в стране сейчас понятна, застройщикам плохо, и статистика по новым проектам и по продаже построенного с каждым днем ухудшается.

Мы это видим и по Сургуту, и по Югре, по нашему региону. Ничего радостного не наблюдается, и ситуация с сургутскими стройками и сургутскими застройщиками, с их экономикой, может быть охарактеризована как, мягко говоря, не очень простая. Соответственно, с какой стати вдруг «Самолету» правительство стало помогать? Тем более что долги «Самолета», исходя из открытых источников, кратно превышают запрашиваемую сумму. Речь идет о сотнях миллиардов рублей, поэтому дело не в погашении прямых долгов, а в том, что «Самолет» хотел бы реструктуризировать. И что решат 50 млрд на фоне совершенно других порядков, не очень понятно. Это дело федеральное.

По нам. Напоминаю, что «Самолет» получил вне какого бы то ни было конкурса один из самых привлекательных участков в крупнейшем городе Югры, на территории так называемого НТЦ. Тот факт, что с осени прошлого года группа компаний «Самолет» не зашла на строительную площадку, позволяет предполагать, что организационно и, вероятно, финансово он до сегодняшнего дня к этому проекту не готов. Мы можем только предполагать. Сама компания ведет в этих вопросах очень скромную пиар-политику, никаких пресс-релизов мы не видим, дождемся.

Мне кажется, сейчас вокруг стройки на территории НТЦ идут интенсивные подковерные игры с участием других потенциальных игроков, и наверняка идет процесс перетягивания этого одеяла. Что там хотел построить «Самолет»? Говорят, что это не совсем быдло-формат, а что-то поприличнее.

Д.Щ.: Когда мы запрашивали информацию, городская администрация нам рассказала о том, что это все-таки комфорт и бизнес-класс преимущественно. Хотя была формулировка «социальное жилье», но под социальным жильем понимается жилье для преподавателей и студентов — что-то типа общежитий, то есть то, где должны находиться люди, которые работают в этом самом НТЦ или приехали учиться из других городов.

Т.С.: Этот момент очень интересен. Когда чиновники того или иного уровня, той или иной квалификации отвечают на редакционные запросы. И получается, что информация о стандарте жилья, которое предполагал построить «Самолет» в НТЦ, озвучена не руководством города или департамента, планирующего данную стройку, а озвучена девелопером, который просто вбросил эту информацию.

Я не видел никакого официального документа, не видел официального пресс-релиза от городской администрации, которая заявила бы перед началом этого большого проекта, что мы, правительство Югры в лице такого-то ответственного чиновника, губернатора или директора департамента, выделили вне конкурса группе «Самолет» землю там-то и там-то, потому что считаем это таким-то важным проектом. Но вы не волнуйтесь, уважаемые сургутяне, здесь будет построено жилье комфорт- и бизнес-класса.

Если бы мы это услышали год назад, наше представление о том, что хотел бы там построить «Самолет» вместе с региональными властями, было бы более четким. И тогда у нас было бы время разобраться с тем, что такое комфорт-класс жилья, что такое бизнес-класс. Если мы пороемся в законодательстве Российской Федерации, то подобных формулировок мы там не найдем. Это норма творчества чиновников на местах.

Каждый раз, объявляя о том, что здесь будет построен комфорт-класс, мы вынуждены доверяться корпоративным стандартам того или иного девелопера или фантазии того или иного чиновника, который нам это рассказывает.

Мы знаем, что в соответствии с генпланом любая муниципальная земля делится на зоны: общественная, общественно-деловая, жилая, жилая такой застройки, сякой застройки, высокой, низкой. Но я не находил ни в одном зонировании, в частности Сургута, зону комфортного жилья. Ты находил?

Д.Щ.: Нет.

Т.С.: Я не припомню. Или зона бизнес-жилья. Или зона быдло-жилья. Я такого не помню.

Мы можем исходить из нашего эмпирического опыта, видя зону высотной застройки, понимая, что там будет построен очередной типовой микрорайон с высокими жилыми зданиями в 20 и выше этажей, что это будет, скорее всего, так называемый эконом-класс. Опять-таки, классификации эконом-класса законодательно четко определенной нет. Девелопер сам определяет, что такое эконом-класс, а чиновники с этим соглашаются и выносят на общественность.

Было бы очень интересно узнать, как группа «Самолет», которая строит в Подмосковье определенного стандарта жилье, именно в Сургуте построит его как комфорт-класс. Есть некоторые уловки. В частности, у группы «Самолет» есть ноу-хау — они очень радуются этому обстоятельству — маленькие балкончики на фасаде, закрытые решетками, куда можно спрятать внешний блок кондиционера.

Представляете, какая это удобная опция для граждан. В цивилизованном мире даже неприлично упоминать, что тридцатиэтажный жилой дом в 20 подъездов, этот гигант, этот муравейник, может быть построен без принудительной приточно-вытяжной вентиляции, без рекуперационной системы, без кондиционирования. А у нас застройщик изобрел балкончики для внешних кондиционеров, чтобы граждане могли самостоятельно, за свои деньги, устанавливать на 39-м этаже кондиционер. Представляете, как там не прохладно летом? И это, наверное, называется комфорт-классом.

А у нас примитивные, однообразные фасады из скучной керамогранитной плитки начали делать из разноцветной керамогранитной плитки. Если раньше все дома были бежевые — видимо, для бежевых мамаш, есть такой термин, — то теперь можно встретить бежево-зеленые фасады, зелено-красные и так далее. Иногда встречаются желтые. К счастью, до семи цветов радуги дело еще не дошло, вовремя ввели определенные ограничения.

Наверное, наличие детской площадки на двор-колодец, которым пользуются несколько тысяч граждан, тоже считается признаком комфорт-класса. Если мы зайдем в любую из квартир массового однотипного жилья, мы поймем, что это самый что ни на есть примитивный эконом-класс, построенный по самым простым технологиям.

Инженерно они отработаны, они не приведут к обрушению здания, об этом не надо переживать, но с точки зрения современных строительных технологий это очень оптимизированное строительство. Соответственно, шумоизоляция не та, транспортные узлы не те, я имею в виду внутренний транспорт, лифт, например, вместо пяти лифтов, три из которых грузовые, будет два в лучшем случае.

Когда наличие комнатки, где можно помыть колеса велосипеда или лапы собакам, представляется как элемент бизнес-класса, это все манипулятивные вещи.

По факту территория НТЦ — ключевая для города Сургута, не менее важная, чем территория ядра центра города. Архитектурные проекты на таких участках должны быть выдающимися. Сюда должны приходить яркие проекты лучших архитекторов страны и, вероятно, не только страны, но и мира.

Если мы сегодня не можем пригласить американских или европейских архитектурных светил типа того же Эгераата, построившего в Сургуте с точки зрения архитектурного решения лучшее здание, я имею в виду торговый центр «Вершина», то к вашим услугам архитектурные бюро Азии, которые делают фантастические проекты.

Но мы этого не видим. Нам лишь говорят о том, что без конкурса на ключевую территорию в Сургуте заходит крупнейший строитель страны, специализирующийся на массовом жилищном строительстве, который к тому же просит у правительства помощи, потому что ему не хватает денег.

Можем ли мы рассчитывать на то, что это будет проект выдающегося уровня, который сделает Сургут уникальным в средовом смысле городом на территории Югры и Западной Сибири? Конечно же, нет.

Мы в тысячный раз говорим о том, что даже такие ключевые, важнейшие проекты, в том числе для федерального правительства — НТЦ курирует федеральное правительство, президент Путин, значит это важный проект, — по-прежнему открыты для девелоперов с минимальным качеством архитектуры и строительства.

Если НТЦ как научно-технический центр презентуется в качестве прорыва для территории, для всей Югры, во всех смыслах прорыва — интеллектуального, научного, технологического, — то то, что является базой этого проекта в части создания территории, помещений, выносится за скобки и не обсуждается как такой же прорывной архитектурно-строительный проект. Это печальная вещь.

Надо пользоваться крупными проектами, чтобы через них проталкивать на территорию региона крутые проекты, которые станут визитной карточкой нашего региона. Так делает Казань и весь Татарстан. У них нет однотипных проектов объектов соцкультбыта. Они стараются строить действительно жилье бизнес-класса, а не массового эконом-класса.

Приезжая в Татарстан, мы видим, что территория радикально отличается своим внешним видом от соседних регионов, от Югры в частности. А сейчас, посмотрев фотографию с вертолета или с дрона любого югорского города, вы не сразу определите, о каком населенном пункте идет речь. Настолько однотипна базовая застройка наших югорских городов.

Вот такие можно сделать поверхностные, предварительные выводы исходя из того, что группа «Самолет» запросила у федерального правительства материальную помощь.

