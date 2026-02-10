Объясняем, как жители Сургута влияют на распределение бюджета

«Сейчас в Сургуте идет голосование за инициативные проекты. Почему от города участвует только один проект, как вообще считается результат и действительно ли голоса жителей на что-то влияют?» ‒ спрашивает читатель siapress.ru Валерий Д.

В 2026 году в региональном конкурсе инициативных проектов от Сургута заявлен только один проект ‒ обновление освещения бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39. На сегодняшний день за него проголосовали чуть более пяти тысяч человек, рассказала корреспонденту siapress.ru директор департамента финансов администрации Сургута Маргарита Новикова.

По ее словам, количество голосов ‒ один из критериев оценки инициатив на региональном уровне: «Смотрится среднее арифметическое голосов за каждый проект. И проекты, которые выше этого среднего показателя, получают максимальное количество баллов по данному критерию. Поэтому, поддерживая свой проект, мы помогаем ему оторваться от остальных».

После завершения этапа голосования, 14 февраля, проекты будут оценивать экспертные группы, связанные с тематикой инициатив. По итогам комплексной оценки все проекты ранжируют, а финансирование из бюджета округа получат те, которые наберут наибольшее количество баллов. Итоги конкурса планируют подвести в первой половине марта.

Стоимость проекта по освещению бульвара «Четыре сезона» составляет 6,8 млн рублей. В случае победы город сможет привлечь из бюджета Югры около 4,8 млн рублей ‒ это 70% от стоимости проекта.

Как пояснила Маргарита Новикова, в этом году Сургут участвует в региональном конкурсе только с одним проектом из-за изменений федерального законодательства. С июня 2025 года вступил в силу 33-й федеральный закон, который изменил порядок поддержки инициативных проектов.

«Раньше чаще всего использовалась такая форма поддержки, как сбор подписей. По новому закону такой формы поддержки нет ‒ только собрание или сход граждан либо конференция ТОС. Именно этот проект соответствует новым требованиям, потому что там была конференция ТОС», ‒ сообщила она.

Говоря об изменениях в процедуре поддержки инициативных проектов, Новикова добавила, что для территорий без ТОС теперь предусмотрены только собрание или сход граждан: «По ТОСам ничего не изменилось ‒ как была конференция, так и осталась. А вот для общегородских проектов или территорий, где нет ТОС, сейчас возможны только собрание или сход граждан».

Чтобы сделать этот процесс более доступным для жителей, власти Сургута подготовили проект решения Думы города, который устанавливает требования к проведению собраний именно для инициативного бюджетирования.

«Мы расписали, как должно проходить собрание. МКУ «Наш город» будет помогать ‒ предоставлять помещение, материально-техническое обеспечение, в том числе печать документов. В проекте предусмотрено требование, чтобы на собрание пришло не менее 20 жителей», ‒ рассказала представитель мэрии.

По предварительной информации, проект решения Думы планируют рассмотреть в феврале. Окончательные параметры, в том числе минимальное количество участников собрания, будут утверждать депутаты.

«Мы уверены, что депутаты нас поддержат и будут заинтересованы в том, чтобы эти процедуры были максимально доступными и несложными для жителей», ‒ подчеркнула Маргарита Новикова.

В администрации также поделились ростом активности горожан в инициативном бюджетировании. В 2026 году его объем в Сургуте достиг рекордных 120 млн рублей. Уже поддержано и принято к реализации 12 проектов, еще несколько инициатив находятся на рассмотрении.

«Если смотреть историю инициативного бюджетирования с 2021 года, то в топе, конечно, благоустройство и спорт. Это спортивные площадки, их за этот период было реализовано очень много, а также детские площадки. Проектов, связанных с мероприятиями, было меньше, но они тоже были», ‒ резюмировала спикер.

Напоминаем, голосование за инициативные проекты проходит с 31 января по 14 февраля на портале «Открытый регион – Югра».