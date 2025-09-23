Квартира-дом в Сургуте: редкий ответ на запрос среднего класса

В последние годы в Сургуте все чаще обсуждают давно назревшую проблему – острый дефицит жилья для представителей среднего класса и выше. Большинство новых домов в городе повторяют типовые решения: стандартные секции, однообразные фасады, ограниченный выбор планировок, двор-парковка и так далее.

Для семьи, которая хочет просторного жилья с хорошей планировкой и приятной территорией, практически нет вариантов, не считая строительства собственного дома. Но это сопряжено с целым комплексом проблем, от поиска земельного участка до содержания дома, которое требует денег и сил. К подобным трудностям готовы не все, поэтому Сургут продолжает терять состоятельных людей, которым просто не нашлось комфортного жилья.

На этом фоне особенно заметны застройщики, которые выбирают другую архитектурную, градостроительную и культурную оптику и создают необычные проекты. В пример можно привести «Гудзон» — жилой дом в стиле современного американского традиционализма, спроектированный архитектурной мастерской Брусники совместно с коллегами, работавшими над домами в Нью-Йорке.

Расположенный на Пролетарском проспекте недалеко от парка «За Саймой», «Гудзон» сразу выделяется на фоне окружающей застройки. Это не башня и не ряд одинаковых секций, а квартал-дом, выстроенный по принципу периметра с внутренним двором. Две арки связывают его с городом, а внутри — полуприватное пространство, где есть и детские площадки, и места для отдыха. Архитектура комплекса демонстрирует редкий для Сургута подход: камень, кирпич, металл и архитектурный бетон формируют многоплановый и приятный глазу внешний вид. Здесь продумано все: от симметрии фасадов до ориентации террас на юг. Так, владельцы многих квартир могут наблюдать восходы и закаты из своей спальни и гостиной, а дневным солнцем наслаждаться на террасе.

Но важнее даже не внешний облик, а внутренняя логика. В «Гудзоне» можно найти квартиры, которые, по сути, ближе к формату частного дома: есть варианты с отдельным входом, с двумя или тремя уровнями и площадью более 100 квадратных метров. Есть лоты с террасами для утреннего кофе или вечерних встреч, есть пентхаусы с зенитными окнами, через которые ночью видно звезды. При этом жители не сталкиваются с бытовыми заботами владельцев частных домов: не нужно чистить снег, следить за котельной или решать вопросы с коммуникациями – все это остается заботой управляющей компании. А в качестве бонуса — простор и приватность, приятные соседи, зеленый двор и парк в десяти минутах ходьбы.

Есть еще два преимущества. Во-первых, дом уже построен и находится в активной стадии заселения Во-вторых, на оставшиеся квартиры действуют скидки, и они увеличиваются при покупке в ипотеку или при стопроцентной оплате.

Для Сургута это редкий пример того, как может выглядеть жилье для людей, стремящихся к высокому уровню комфорта. Если в Сургуте будет больше подобных домов и кварталов, то у него новые дополнительные возможности стать городом, в котором остаются и в который возвращаются.