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Риски «неликвида»: как потерять 200 тысяч через полгода после покупки квартиры

Что такое ликвидность квартиры, как ее определить и зачем учитывать

Риски «неликвида»: как потерять 200 тысяч через полгода после покупки квартиры
Фото: Этажи

Эксперт компании «Этажи» Анастасия Нохрина рассказала, что такое ликвидность квартиры, как ее определить и зачем обычному покупателю учитывать этот параметр.

Люди покупают жильё с разными целями: инвестиции, расширение жилплощади, покупка для детей. А может быть всё и сразу: ищут квартиру для жизни, которая в дальнейшем сможет приумножить деньги, вложенные в нее. Поэтому при покупке обращайте внимание на ликвидность: это показатель, который определяет, как быстро квартиру можно продать по рыночной цене. Чем легче находится покупатель, тем более ликвидным считается объект.

Самые ликвидные варианты, по данным «Этажей» — одно- и двухкомнатные квартиры 40-60 кв.м в хорошем состоянии (или на этапе котлована, если это новостройка) в наиболее популярных в городе локациях: например, улицы Чехова, Ленина, Университетская. Неликвидные объекты — просторные многокомнатные квартиры, жилье в отдаленных районах и объекты с завышеной ценой. И если стоимость еще можно корректировать, то технические параметры уже не изменить (кроме ремонта).

«При оценке ликвидности эксперты «Этажей» ориентируются на цену и потенциальный спрос на объект. Мы смотрим, сколько реально платят за аналогичные квартиры, и понимаем, «в рынке» стоимость или нет. На спрос влияют метраж, комнатность, местоположение, состояния дома и уникальные особенности квартиры — например, ремонт, просторная кухня, панорамные окна», — объяснила эксперт.

Разница в цене между ликвидной и неликвидной квартирой может составлять 10-15%, а с хорошим ремонтом достигает 20%. Что в итоге выбрать — подешевле или «поликвиднее»?

«Для себя»

Зачем разбираться в тонкостях, если вы не инвестор? Потому что вы купите объект, который всегда будет в цене. Заместитель директора компании «Этажи» Анастасия Нохрина рассказывает: средний срок пользования квартирой — 7 лет. Потом обычно жильё меняют: родились дети, выросли внуки. А иногда случаются форс-мажоры, и продать нужно срочно. Ликвидная квартира за это время не потеряет в цене и может принести владельцу прибыль.

«Ходовую квартиру можно выгодно продать за несколько недель. Это как вклад под хороший процент, который всегда будет обгонять инфляцию и сохранит деньги», — сравнивает Анастасия Нохрина.

Первый риск в покупке «неликвида» — его труднее продать. Сейчас в Сургуте такие варианты ждут покупателей по три и больше месяцев, некоторые пытаются продать по 10-13 месяцев. Второй риск — потеря денег. Собственники, которые покупали неликвидное жильё 1-2 года назад, сейчас не могут продать его хотя бы за те же деньги. При продаже небольших квартир потери составляют до 200 тысяч, отмечает эксперт.

Для инвестиций

Инвестквартиры на первичном рынке при перепродаже могут приносить доход от 10% годовых. Выгоднее приобретать квартиру на этапе котлована. Если квартиру не перепродавать, а сдавать в аренду, вложения могут окупиться за 14-18 лет. Аренда при этом может приносить 5% годовых, отмечает Анастасия Нохрина. Порог входа для инвестиций в жилье в Сургуте — от 3 млн, в коммерческую недвижимость — от 4 млн.

«У нас самая большая товарная полка, и специалисты выберут лучшие предложения на рынке.Это касается как выбора «для жизни», так и для перепродажи или сдачи в аренду. «Этажи» бесплатно оказывают полное юридическое сопровождение клиентов от момента заявки до консультаций после совершения сделки. Мы гарантируем безопасность процесса. Если наш клиент, который приобретает жильё на вторичном рынке, потеряет права собственности, компания вернет ему стоимость квартиры по договору», — резюмировала заместитель директора по продажам компании «Этажи» в Сургуте.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 98, комментариев: 0
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