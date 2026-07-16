Среди жителей ХМАО интерес к сложным экспедициям увеличился на 36%

Югорчане все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации. Согласно совместному исследованию МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, в этом году трафик на сайты, предлагающие необычные и приключенческие туры, в регионе вырос сразу на 35%, а каждое седьмое летнее путешествие внутри страны приходится на направления для активного отдыха.

Самыми быстрорастущими направлениями для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. Туристы все чаще стремятся увидеть северное сияние, китов, полюбоваться маяками и даже совершить восхождение на вулканы. Кроме того, современные путешественники готовы преодолевать большие расстояния ради неповторимого опыта, который невозможно получить в рамках стандартного курортного отдыха. По данным МегаФона, среди жителей ХМАО интерес к сложным экспедициям, в том числе к пингвинам в Антарктиду, увеличился на 36%.

Необычные путешествия югорчане планируют заранее. В среднем период от момента бронирования отеля или апартаментов до начала поездки в направлениях для приключенческого туризма один из самых продолжительных и достигает трех месяцев. По данным МегаФона, наибольший объем трафика на ресурсы, предлагающие подобные туры, пришелся на апрель, когда показатель оказался на 28% выше среднемесячного.

Эксперты Островка отмечают, что этим летом наиболее популярными направлениями для активного отдыха внутри страны стали также Мурманская область, Приморский край, Карелия, Дагестан, направления Байкала в Иркутской области, Республика Алтай и Алтайский край, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. При этом заметный рост спроса со стороны российских туристов этим летом показывают регионы Дальнего Востока. Так, число бронирований в отелях и апартаментах в Республике Саха (Якутия) увеличилось сразу на 22% год к году, в Магаданской и Амурской областях показатели выросли на 20% и 19% соответственно.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на лето 2026 года составляет 6 300 рублей — без изменений относительно прошлого года.

«Активные путешествия остаются среди главных трендов внутреннего туризма уже несколько лет подряд. Туристов привлекает возможность получить исключительный опыт — от наблюдения за китами и северным сиянием до трекинга, каякинга и знакомства с природой удаленных регионов. В этом сезоне интерес к северным и восточным направлениям дополнительно усилился: часть путешественников выбирает их в качестве альтернативы привычным южным маршрутам», — комментирует Ирина Козлова, управляющий директор сервиса Островок.