Предложение Сбера позволит предпринимателям подключить на специальных условиях готовое решение для приема безналичной оплаты и формирования кассовых чеков

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Сбер запустил акцию для индивидуальных предпринимателей и компаний, зарегистрировавших бизнес в 2026 году. Новые клиенты могут получить скидку 50% на подключение фискального накопителя в составе смарт-терминала при оформлении торгового эквайринга.

Смарт-терминал объединяет в одном устройстве онлайн-кассу и оборудование для приема безналичных платежей. Готовое решение позволяет предпринимателю принимать оплату банковскими картами и другими доступными способами, проводить фискализацию операций и формировать чеки. Само устройство предоставляется бесплатно, клиент оплачивает только его сервисное обслуживание.

Предложение действует с 1 июня по 31 декабря 2026 года. Воспользоваться им могут ИП и ООО, которые ранее не заключали со Сбером договоры на торговый эквайринг и использование смарт-терминалов.

Для участия в акции у клиента должен быть действующий договор на расчетно-кассовое обслуживание в Сбере. Подать заявку на подключение можно через интернет-банк СберБизнес.

Акция помогает начинающим предпринимателям сократить первоначальные расходы на платежную и кассовую инфраструктуру и быстрее подготовить торговую точку к работе с покупателями.

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