Ханты-Мансийский НПФ учредил специальные призы для возрастных победителей Кубка губернатора по гребле на обласах

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Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд выступил партнером Международных соревнований на Кубок губернатора Югры по гребле на обласах, которые в этом году собрали более 300 участников из России и 13 стран мира.

Фонд учредил специальные призы для победителей в одной из самых почетных возрастных номинаций – одиночных гонок среди мужчин старше 56 лет и женщин старше 51 года.

Кубок губернатора Югры по гребле на обласах уже четверть века остается одним из главных событий региона. Соревнования сохраняют традиции коренных малочисленных народов Севера, объединяют поколения и знакомят жителей и гостей округа с культурным наследием Югры. Помимо спортивной программы участники и зрители смогли посетить мастер-классы, выставки, гастрономические площадки и другие мероприятия этнофестиваля.

Поддержка соревнований соответствует ценностям Ханты-Мансийского НПФ, который уже более 30 лет работает в Югре. Фонд помогает жителям региона формировать долгосрочные накопления и выступает партнером проектов, направленных на укрепление семейных и общественных ценностей, сохранение традиций и развитие активного долголетия.

Выбор именно возрастной номинации неслучаен. Победители этих гонок своим примером доказывают, что жизненная активность, спортивный азарт и стремление к новым достижениям сохраняются на долгие годы. Именно возможность вести привычный образ жизни и реализовывать свои планы в любом возрасте лежит в основе идеи долгосрочных накоплений.

Ханты-Мансийский НПФ поздравляет победителей и участников соревнований и желает, чтобы Кубок губернатора Югры по гребле на обласах и дальше объединял людей разных поколений, сохраняя уникальные традиции Югры.

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