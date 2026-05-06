Сбер удвоит пожертвования на Зеленом Марафоне в Ханты-Мансийске в помощь детям с ментальными особенностями

Erid:2SDnjf2dXFx

В Ханты-Мансийке продолжается регистрация на 13-й благотворительный забег СберПрайм Зеленый Марафон. На старт в столице Югры уже заявились более 2 000 тысяч человек.

В этом году Зеленый Марафон проведут 30 мая. В Ханты-Мансийске забег пройдет от парка им. Бориса Лосева. Для взрослых предусмотрены дистанции 1 км, 4,2 км, 10 км и 21,1 км; для подростков (15-17 лет) ‒ 1 000 метров, для детей 10-14 лет и 7-9 лет ‒ 700 м и 400 м. Необходима медицинская справка.

Планируется, что стартовый городок, где можно будет получить номера, откроется в 07:30. В 9:00 в парке им. Бориса Лосева начнется спортивно-развлекательная программа для детей и взрослых. В 9:15 ‒ первый старт. Торжественное открытие намечено на 10:00, награждение ‒ на 14:00. За актуальной программой можно следить на сайте события.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Зеленый Марафон ‒ масштабный проект Сбера, который в этом году охватит 60 городов России, от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что участие в забеге примут более 140 тысяч человек. Мы с радостью приглашаем всех в этом году на Зеленый марафон в столице Югры! Даже если вы не любите бег, приходите с семьей ‒ у нас найдется много интересного для каждого».

Традиционно на Зеленом Марафоне запланирована масштабная благотворительная акция. Добровольное пожертвование можно внести, выбирая дистанцию для бега. Также присоединиться к доброму делу любой желающий может на платформе СберВместе ‒ участвовать в забеге для этого необязательно. Пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Сбер удвоит итоговую сумму. Все средства пойдут на программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи предложат ребятам индивидуальные образовательные маршруты, помогут раскрыть таланты и научат находить друзей.

Erid:2SDnjf2dXFx

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"