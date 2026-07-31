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​Михаил Дегтярев: «Российский бокс возвращается на мировую арену»

Российские боксеры смогут выступать на турнирах World Boxing с флагом и гимном

​Михаил Дегтярев: «Российский бокс возвращается на мировую арену»
Фото: Михаил Дегтярев / t.me

Российские боксеры смогут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном. Спортсменов допустили к турнирам во всех возрастных категориях. Такое решение приняла международная федерация World Boxing, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

«Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустил наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях.Восстановление нормальных спортивных связей мы обсуждали с президентом WB, главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным на встрече в Ташкенте в январе 2026 года», – написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в начале 2026 года. Дегтярев отметил, что решение WB особенно важно, потому что именно эта организация уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 44, комментариев: 0
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