В Югре запустили сайт «Нетмошенникам86» для защиты от аферистов

В Югре заработал новый интернет-портал «Нетмошенникам86», который поможет жителям распознавать мошеннические схемы и защитить свои деньги. Об этом сообщает администрация Сургута. На сайте собраны актуальная статистика по мошенничеству в регионе, данные о причиненном ущербе, реальные истории людей, ставших жертвами аферистов, а также рекомендации по цифровой и финансовой безопасности.

Кроме того, пользователям доступны памятки и методические материалы, которые помогут избежать распространенных схем обмана.

Портал разработали выпускники регионального интенсива «Медиа против мошенников». При создании ресурса они использовали рекомендации экспертов по кибербезопасности, сотрудников полиции и специалистов по профилактике преступлений.