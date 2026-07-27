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​В Тюменской области стартовал проект «Влог "Я смог"» в поддержку людей с инвалидностью

30 тюменцев с ограничениями здоровья расскажут свои истории преодоления

​В Тюменской области стартовал проект «Влог "Я смог"» в поддержку людей с инвалидностью
max.ru/operativnyishtabtyumen

В Тюменской области началась реализация социального проекта «Влог "Я смог" (заряд вдохновения от людей с нарушениями)». Инициатива, поддержанная Всероссийским конкурсом молодежных проектов Росмолодежь.Гранты, направлена на содействие социальной интеграции людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

В течение года команда проекта подготовит 30 видеороликов, героями которых станут жители Тюменской области с инвалидностью, сумевшие преодолеть жизненные барьеры и реализовать себя в профессии, творчестве, общественной деятельности и спорте. Каждая история будет посвящена личному опыту поиска собственного пути, развитию способностей и достижению поставленных целей.

«Главная задача проекта – показать человека, а не его диагноз. Мы хотим, чтобы зрители увидели реальные истории людей, которые смогли реализовать себя, несмотря на жизненные трудности. Уверены, что такие истории способны вдохновить многих сделать первый шаг навстречу своим целям и изменить отношение общества к людям с инвалидностью», – отметил руководитель проекта Тимур Нигматуллин.

Видеоматериалы будут адаптированы для людей с нарушением слуха с использованием субтитров и сурдоперевода. Кроме того, в рамках проекта планируется публикация информационных материалов, посвященных вопросам инклюзии, социальной адаптации, возможностям самореализации людей с инвалидностью и развитию инклюзивного сообщества.

Проект также предусматривает формирование открытого интернет-сообщества, где участники смогут обмениваться опытом, получать поддержку и знакомиться с успешными практиками социальной интеграции. Он реализуется с привлечением добровольцев, представителей общественных организаций и социальных учреждений региона.

В Тюменской области сегодня проживают 98 тысяч человек с особенностями здоровья. Новый проект призван показать, что инвалидность – это не приговор, а возможность для самореализации и достижения успеха.


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Сегодня в 18:54, просмотров: 148, комментариев: 0
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