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В Югре за сутки площадь лесных пожаров сократилась вдвое

Площадь лесных пожаров в Югре за сутки сократилась почти в два раза

В Югре за сутки площадь лесных пожаров сократилась вдвое
Фото pixabay.com

Площадь действующих лесных пожаров в Югре за сутки сократилась почти в два раза. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на окружной департамент недропользования и природных ресурсов. По данным на утро 28 июля, в регионе зарегистрировано 22 лесных пожара общей площадью 2 606,57 гектара. Сутками ранее огнем было охвачено 4 295,41 гектара.

В ликвидации возгораний участвуют 437 человек. Работы ведутся в Нижневартовском, Березовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском и Кондинском районах. Локализованы 11 пожаров на площади 1 377,66 гектара.

В тушении задействованы сотрудники Авиалесоохраны Югры, МЧС, «Центроспас-Югория» и авиация. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, эвакуация жителей не требуется.

При этом в Нижневартовском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Посещение лесов там остается под запретом.

За период с 20 по 26 июля в Югре ликвидировали 38 лесных и одно ландшафтное возгорание. С начала года в регионе потушили 389 лесных пожаров, 26 ландшафтных и три пожара на особо охраняемых природных территориях.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 99, комментариев: 0
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