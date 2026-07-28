Площадь лесных пожаров в Югре за сутки сократилась почти в два раза

Площадь действующих лесных пожаров в Югре за сутки сократилась почти в два раза. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на окружной департамент недропользования и природных ресурсов. По данным на утро 28 июля, в регионе зарегистрировано 22 лесных пожара общей площадью 2 606,57 гектара. Сутками ранее огнем было охвачено 4 295,41 гектара.

В ликвидации возгораний участвуют 437 человек. Работы ведутся в Нижневартовском, Березовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском и Кондинском районах. Локализованы 11 пожаров на площади 1 377,66 гектара.

В тушении задействованы сотрудники Авиалесоохраны Югры, МЧС, «Центроспас-Югория» и авиация. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, эвакуация жителей не требуется.

При этом в Нижневартовском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Посещение лесов там остается под запретом.

За период с 20 по 26 июля в Югре ликвидировали 38 лесных и одно ландшафтное возгорание. С начала года в регионе потушили 389 лесных пожаров, 26 ландшафтных и три пожара на особо охраняемых природных территориях.