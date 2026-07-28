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Администрация Сургута отменила конкурс на застройку микрорайона 27А высотками

Власти Сургута отменили торги на комплексное развитие микрорайона 27А

Администрация Сургута отменила конкурс на застройку микрорайона 27А высотками
Фото t.me/dina_biglova

Администрация Сургута отказалась от проведения торгов на право комплексного развития части микрорайона 27А. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте городской администрации. Речь идет об участке площадью 213,5 тысячи квадратных метров, расположенном в границах улиц Мелик-Карамова, Виктора Пархомовича и Югорского тракта. В документе указано, что основанием для отмены стало решение организатора торгов.

Конкурс стартовал 9 февраля, однако уже 24 февраля его приостановили после жалобы ООО «УК Центр Менеджмент». Во время проверки управление ФАС по Югре выявило нарушения в конкурсной документации.

После устранения замечаний 16 июля прием заявок возобновили. Завершить его планировали 7 сентября, а подвести итоги конкурса — 11 сентября. Однако спустя восемь дней администрация приняла решение отказаться от проведения торгов.

Как предполагалось застроить этот микрорайон (куча многоэтажек и минимальная социальная инфраструктура) — читайте по ссылке.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 267, комментариев: 0
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